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冬候鳥樂園鰲鼓濕地森林園區遠方嬌客報到 愈來愈熱鬧

聯合報 / 記者魯永明/嘉義縣即時報導
嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區是冬候鳥重要棲地，遠方嬌客候鳥陸續報到，吸引鳥友及團體賞鳥，嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘連日觀察，發現冬候鳥漸漸多了，非常熱鬧。圖／蘇家弘提供　
嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區是冬候鳥重要棲地，遠方嬌客候鳥陸續報到，吸引鳥友及團體賞鳥，嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘連日觀察，發現冬候鳥漸漸多了，非常熱鬧。圖／蘇家弘提供　

天氣轉涼，賞鳥季到了，嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區是冬候鳥重要棲地，遠方嬌客候鳥陸續報到，吸引鳥友及團體賞鳥，嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘連日觀察導覽，發現冬候鳥漸漸多了，非常熱鬧。　

蘇家弘說，鸕鶿眼睛碧綠色，像顆珠寶，紫鷺很認真覓食，紫鷺羽色帶點紫色調栗褐色；脖子中央有些不明顯縱紋，兩側各有1道明顯紫黑色縱紋，赤頸鴨（公）及白冠雞已到濕地，裏海燕鷗，大杓鷸，黑面琵鷺空中飛翔及鸕鶿群聚一起，白額雁族群在鰲鼓濕地覓食。

他為陽光之友協會會員導覽解說，鰲鼓濕地賞鳥，看到水鴨5千隻以上，還有成群黑面琵鷺覓食，鸕鶿，反嘴鴴，高蹺鴴，大，中，小白鷺，蒼鷺，琵嘴鴨，赤頸鴨，等自然生態。

鰲鼓園區有森林、農地、湖泊、沙洲、草澤等多樣自然環境，每年賞鳥季吸引無數候鳥從西伯利亞、大陸、韓國等地飛抵停棲度冬，形形色色水鳥集結成群，頗為壯觀。

嘉義林管處設自然生態展示館做鰲鼓旅客服務中心，8座賞鳥亭翻修完成，清晨與黃昏候鳥活動頻繁，是最佳賞鳥時段，因園區水域廣闊，民眾可自備望遠鏡，享受良好賞鳥體驗。

嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區是冬候鳥重要棲地，遠方嬌客候鳥陸續報到，吸引鳥友及團體賞鳥，嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘連日觀察，發現冬候鳥漸漸多了，非常熱鬧。圖／蘇家弘提供　
嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區是冬候鳥重要棲地，遠方嬌客候鳥陸續報到，吸引鳥友及團體賞鳥，嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘連日觀察，發現冬候鳥漸漸多了，非常熱鬧。圖／蘇家弘提供　
嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區是冬候鳥重要棲地，遠方嬌客候鳥陸續報到，吸引鳥友及團體賞鳥，嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘連日觀察，發現冬候鳥漸漸多了，非常熱鬧。圖／蘇家弘提供　
嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區是冬候鳥重要棲地，遠方嬌客候鳥陸續報到，吸引鳥友及團體賞鳥，嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘連日觀察，發現冬候鳥漸漸多了，非常熱鬧。圖／蘇家弘提供　
嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區是冬候鳥重要棲地，遠方嬌客候鳥陸續報到，吸引鳥友及團體賞鳥，嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘連日觀察，發現冬候鳥漸漸多了，非常熱鬧。圖／蘇家弘提供　
嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區是冬候鳥重要棲地，遠方嬌客候鳥陸續報到，吸引鳥友及團體賞鳥，嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘連日觀察，發現冬候鳥漸漸多了，非常熱鬧。圖／蘇家弘提供　
嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區是冬候鳥重要棲地，遠方嬌客候鳥陸續報到，吸引鳥友及團體賞鳥，嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘連日觀察，發現冬候鳥漸漸多了，非常熱鬧。圖／蘇家弘提供　
嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區是冬候鳥重要棲地，遠方嬌客候鳥陸續報到，吸引鳥友及團體賞鳥，嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘連日觀察，發現冬候鳥漸漸多了，非常熱鬧。圖／蘇家弘提供　

賞鳥 鰲鼓濕地 鸕鶿 黑面琵鷺

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