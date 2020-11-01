冬候鳥樂園鰲鼓濕地森林園區遠方嬌客報到 愈來愈熱鬧

天氣轉涼，賞鳥季到了，嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區是冬候鳥重要棲地，遠方嬌客候鳥陸續報到，吸引鳥友及團體賞鳥，嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘連日觀察導覽，發現冬候鳥漸漸多了，非常熱鬧。

蘇家弘說，鸕鶿眼睛碧綠色，像顆珠寶，紫鷺很認真覓食，紫鷺羽色帶點紫色調栗褐色；脖子中央有些不明顯縱紋，兩側各有1道明顯紫黑色縱紋，赤頸鴨（公）及白冠雞已到濕地，裏海燕鷗，大杓鷸，黑面琵鷺空中飛翔及鸕鶿群聚一起，白額雁族群在鰲鼓濕地覓食。

他為陽光之友協會會員導覽解說，鰲鼓濕地賞鳥，看到水鴨5千隻以上，還有成群黑面琵鷺覓食，鸕鶿，反嘴鴴，高蹺鴴，大，中，小白鷺，蒼鷺，琵嘴鴨，赤頸鴨，等自然生態。

鰲鼓園區有森林、農地、湖泊、沙洲、草澤等多樣自然環境，每年賞鳥季吸引無數候鳥從西伯利亞、大陸、韓國等地飛抵停棲度冬，形形色色水鳥集結成群，頗為壯觀。