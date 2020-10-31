北市動物園雙喜臨門 106歲園慶又逢金剛猩猩產子

今天為台北市立動物園建園106年園慶，又逢金剛猩猩「Tayari」順利產下寶寶，雙喜臨門。今天天氣好，「Tayari」抱著寶寶外出活動，遊客驚呼連連。

台北市立動物園表示，今天是建園106年園慶，一大早非洲動物區就傳出超級喜訊，金剛猩猩「Tayari」順利產下寶寶，保育員已經觀察到寶寶有吸吮到母乳，母子平安。這也是北市動物園建園以來，透過台荷國際瀕危物種保育合作，首度成功繁殖金剛猩猩寶寶。

動物園指出，雌性金剛猩猩「Tayari」和「Iriki」去年11月6日從荷蘭Apenheul Primate Park（猴山靈長類公園）來到北市動物園，和「D'jeeco迪亞哥」進行混群時相當順利，短時間內彼此就看對眼。

保育員在今年2月17日觀察到「迪亞哥」和「Tayari」出現交配行為，並在3月3日首次以驗孕試紙測試到陽性反應，推估預產期落在10月底，就開始進行密集的觀察，記錄身形與行為等變化。

今天上午8時13分，保育員觀察到「Tayari」已產下寶寶後，再透過監視器影像，確認「Tayari」凌晨4時30分開始尋找適合生產的位置，經由1個半小時的陣痛，於5時55分順利產下頭胎。

由於今天天氣很好，保育員仔細觀察到「Tayari」能正確抱著新生寶寶、並讓寶寶成功吸到母乳後，決定在中午11時10分開啟通往戶外活動場的閘門，果然在「迪亞哥」帶領下，「Tayari」和「Iriki」也跟著到戶外活動場享受秋陽及美食，許多遊客也立即注意到抱著新生寶寶出來活動的「Tayari」，紛紛拿起手機及相機記錄幸運的時刻。

台北市立動物園能成功加入歐洲金剛猩猩瀕危物種保育計畫 （EAZA Gorilla EEP），緣起於1986年新光人壽前董事長吳東進，捐款認養金剛猩猩「寶寶」，並持續捐贈金剛保育專款，與動物園共同推廣動物保育及環境保護的重要性。

為了建立瀕危物種金剛猩猩的域外保種族群，無論107年「寶寶」遠赴荷蘭和108年「Tayari」和「Iriki來台，除了靠動物園團隊與歐洲金剛猩猩瀕危物種保育計畫專家群協商，也有賴荷蘭在台辦事處及外交部駐荷蘭台北代表處的多方協助，才促成一家四口金剛猩猩繁殖群。