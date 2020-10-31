聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市動物園雙喜臨門 106歲園慶又逢金剛猩猩產子

中央社 / 台北31日電

今天為台北市動物園建園106年園慶，又逢金剛猩猩「Tayari」順利產下寶寶，雙喜臨門。今天天氣好，「Tayari」抱著寶寶外出活動，遊客驚呼連連。

台北市立動物園表示，今天是建園106年園慶，一大早非洲動物區就傳出超級喜訊，金剛猩猩「Tayari」順利產下寶寶，保育員已經觀察到寶寶有吸吮到母乳，母子平安。這也是北市動物園建園以來，透過台荷國際瀕危物種保育合作，首度成功繁殖金剛猩猩寶寶。

動物園指出，雌性金剛猩猩「Tayari」和「Iriki」去年11月6日從荷蘭Apenheul Primate Park（猴山靈長類公園）來到北市動物園，和「D'jeeco迪亞哥」進行混群時相當順利，短時間內彼此就看對眼。

保育員在今年2月17日觀察到「迪亞哥」和「Tayari」出現交配行為，並在3月3日首次以驗孕試紙測試到陽性反應，推估預產期落在10月底，就開始進行密集的觀察，記錄身形與行為等變化。

今天上午8時13分，保育員觀察到「Tayari」已產下寶寶後，再透過監視器影像，確認「Tayari」凌晨4時30分開始尋找適合生產的位置，經由1個半小時的陣痛，於5時55分順利產下頭胎。

由於今天天氣很好，保育員仔細觀察到「Tayari」能正確抱著新生寶寶、並讓寶寶成功吸到母乳後，決定在中午11時10分開啟通往戶外活動場的閘門，果然在「迪亞哥」帶領下，「Tayari」和「Iriki」也跟著到戶外活動場享受秋陽及美食，許多遊客也立即注意到抱著新生寶寶出來活動的「Tayari」，紛紛拿起手機及相機記錄幸運的時刻。

台北市立動物園能成功加入歐洲金剛猩猩瀕危物種保育計畫 （EAZA Gorilla EEP），緣起於1986年新光人壽前董事長吳東進，捐款認養金剛猩猩「寶寶」，並持續捐贈金剛保育專款，與動物園共同推廣動物保育及環境保護的重要性。

為了建立瀕危物種金剛猩猩的域外保種族群，無論107年「寶寶」遠赴荷蘭和108年「Tayari」和「Iriki來台，除了靠動物園團隊與歐洲金剛猩猩瀕危物種保育計畫專家群協商，也有賴荷蘭在台辦事處及外交部駐荷蘭台北代表處的多方協助，才促成一家四口金剛猩猩繁殖群。

動物園 北市 荷蘭

延伸閱讀

動物園動物死因 蛇吻、狗驚擾…

蛇咬中毒、流浪犬驚擾、寄生蟲 議員揭動物園動物死因

圓寶變身角落生物 與水盆君排水洞當朋友

大貓熊圓寶脫離「拖把熊」 變身超萌角落生物

相關新聞

影／保育「欖蠵龜」慘遭尼龍纏身 海龜之父：首見體型最小

海巡署第三（桃竹）巡防區指揮部今上午獲報，桃園大園區豬鼻子沙灘有擱淺活體海龜，全身被藍色尼龍塑膠布纏繞，協助割除將牠救出...

野生梅花鹿掉落2公尺深排水溝 中市府救援野放

台中市龍井區茄頭路一段85巷平交道附近，一隻野生雄性梅花鹿掉入2公尺深的大排需要救援，受到驚嚇躁動不安，台中市府農業局與...

動物園動物死因 蛇吻、狗驚擾…

台北市立動物園今年9月有食蟻獸脫逃，其中一隻仍失蹤；台北市議員楊靜宇昨在議會質詢指出，動物園保護不了動物，園區動物月平均...

愛犬走失5天！媽無計可施求神問卜 結局神展開超驚喜

當家中的貓狗走失，主人總會用盡各種方法尋找，網友黃小姐日前分享鬆獅犬「小鬆」走失再奇蹟尋回的故事，當時她在手足無措的情況下，到土地廟裡用了一個方法問卜，最終竟然得到驚喜答案。

影／一隻、兩隻…書櫃看似尋常 鈴鐺一搖竟湧「無限貓貓」

許多養貓的人都知道，比起替他們準備的小屋或其他擺設，喵星人常常更喜歡躲在一些奇妙的地方。近來就有一位養了好幾隻貓的網友，貓咪全躲到了書櫃後面，一起走出來的影片萌翻許多網友。

慎入！「喪屍鹿」出沒 背部削開「血肉腐爛外露」深可見骨

知名電影《失速列車》故事是由一頭感染殭屍病毒的鹿將病毒將病毒傳染給人類，進而引發世界末日的恐怖情節。日前，一名來自伊利諾伊州（Illinois）的美國獵人伊凡（Chris Evans）直擊一頭「喪屍鹿」的蹤跡，牠的背部皮膚大面積掀開，大片紅色血肉輕易可見，讓人看了相當震驚。

與女友吵架氣難平 四川男斬傷寵物犬拍片放上網

四川省廣安市一名28歲陳姓男子周二（27日）疑與黃姓女友吵架後心有不甘，為洩憤竟虐待及斬傷對方愛犬，然後拍片放上網炫耀；他其後被捕，受傷寵物犬則被送院急救，現已無生命危險。

連動物都懂！研究指野生吸血蝙蝠 生病會保持社交距離

全球新冠疫情肆虐下，保持社交距離成為人類社會的新常態，近日新研究則發現，野生的吸血蝙蝠要是察覺自己生病，本能會促使牠們與...

【動物冷知識】台灣黑熊、石虎是台灣獨有？特有種和亞種到底怎麼分

哈囉大家好，我是帽帽！ 今天來說動物的「特有種」與「亞種」的冷知識。

黑面琵鷺數量逾600隻 台南下月黑琵保育季登場

低溫日降，來台過冬的黑面琵鷺目前數量已超過600隻，預估隨著溫度持續降低，還會激增，台南市政府農業局除呼籲保護這群遠來嬌...

別再餵了！ 台東登仙橋獼猴過胖

台東東河鄉賞猴景點登仙橋，縣府嚴禁餵食台灣獼猴，4年前訂定自治條例，不聽勸告可罰5千至1萬元罰鍰，但遊客不理會禁令，過度...

國家動物中心養出神農鼠 替人類辨識藥物腎毒性

國際上尚無好的技術來辨識藥物、健康食品或食品添加物的腎毒性，腎病患者多，光是台灣洗腎人口就高達9.2萬人。國家動物中心今...

熱門新聞

「今年風王」強颱天鵝 鄭明典：達最強等級

今年最強颱出現！ 吳德榮：天鵝創颱風史增強最快紀錄

家屬寫信求救！基隆婦打流感疫苗後住加護病房插管 林右昌：了解中

年輕人流行「陪伴」關係？ 網超中肯發言轟亂象：少臭美！

交往紀念日帶女友吃「高級壽司店」慘被分手 真相曝光網友拍手叫好

工程師必備！G-SHOCK打造首款可替換表帶、表圈腕表

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。