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蛇咬中毒、流浪犬驚擾、寄生蟲 議員揭動物園動物死因

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
動物園保護不了動物？台北市立動物園兒童動物區有一隻雙峰駱駝，居住環境不佳。圖／市議員楊靜宇提供
動物園保護不了動物？台北市立動物園兒童動物區有一隻雙峰駱駝，居住環境不佳。圖／市議員楊靜宇提供

台北市立動物園今9月發生一大一小食蟻獸脫逃，其中一隻仍失蹤；台北市議員楊靜宇下午在議會質詢指出，動物園保護不了動物，且他發現園區的動物月平均死亡數一年比一年多，原因除了老死、生病，竟還有動物遭毒蛇咬中毒，或遭流浪犬跳入驚擾受創而死，要求動物園嚴加管理。動物園表示，已經增加防護設施。

楊靜宇指出，107年動物園內動物死亡數142隻，平均月死亡12隻；108年死亡178隻，月死亡數15隻；今年1到8月已死亡125隻動物，可見動物月平均死亡數一年多過一年。

楊靜宇統計，動物各類死因中，人為因素或管理失當所造成的創傷死亡的數量最高，107年13隻因此死亡；108年16隻死亡；109年到8月底則已死亡15隻。令他不解的是，去年12月29日當天同時間有5隻台灣山羌受創傷死亡，去年1到4月，連著有4隻褐狐猴死亡，原因是中毒而，今年6月也有3隻環尾狐猴因寄生蟲死亡。

另外，民眾還陳情，兒童動物區有一隻雙峰駱駝，居住環境不佳，沒有下雨但地上泥濘，還躺在上面，身上有壓迫性膿胞發炎感染，蒼蠅來叮，還可見穿透性見骨的傷口，房舍的高度也要改良，楊靜宇說，尤其地點是小朋友喜愛的兒童區，動物生活環境糟，小朋友看見還頻問「牠生病了」？好臭好髒，由於動物園兼具教育功能，應該要改善動物生活環境。

動物園長劉世芬說，4隻褐狐猴是被毒蛇咬傷而死，5隻因創傷死亡的山羌，因流浪犬跳進去，因山羌易受驚嚇，緊張亂竄而受傷死亡。她說，目前動物園已經加強防護，例如在蛇類的路徑裝黏鼠板，在流浪犬闖入的地點加強防堵。

劉世芬說，據統計，台北市立動物園動物死率亡約7%，國外動物園的平均死亡率是10%，其實比較低；至於脫逃的 食蟻獸仍下落不明，動物園可能要宣告死亡，北市教育局長曾燦金否認，仍希望能找回來，不會放棄。

動物園 流浪犬

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