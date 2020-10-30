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愛犬走失5天！媽無計可施求神問卜 結局神展開超驚喜
當家中的貓狗走失，主人總會用盡各種方法尋找，網友黃小姐日前分享鬆獅犬「小鬆」走失再奇蹟尋回的故事，當時她在手足無措的情況下，到土地廟裡用了一個方法問卜，最終竟然得到驚喜答案。
黃小姐表示，7年前她與家人參加一個旅遊，所以請朋友幫忙照顧當時只有2歲的小鬆，結果小鬆不習慣陌生人而逃脫，她得知鬆走失後，趕緊搭機回國尋找。女兒也立刻打電話到各個動保機構查詢，結果都沒有小鬆的消息，而她跟丈夫則沿著平日帶小鬆散步的路線來搜索，可是都找不到愛犬。
由於小鬆已經走失5天，他們依然沒有任何消息，所以決定請神明引路，她到廟裡擲筊詢問「小鬆是不是在動物之家」，結果出現聖筊的答案，他們得到指引後，馬上到動物之家詢問，沒想到對方驚訝地說「3分鐘前有隻鬆獅犬被人尋獲」，結果那隻迷路地狗狗正是小鬆，夫妻倆這時才放下心中大石，並也感謝神明指引，讓他們成功找到愛犬。
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文章授權轉載自《香港01》
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