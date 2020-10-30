慎入！「喪屍鹿」出沒 背部削開「血肉腐爛外露」深可見骨

知名電影《失速列車》故事是由一頭感染殭屍病毒的鹿將病毒將病毒傳染給人類，進而引發世界末日的恐怖情節。日前，一名來自伊利諾伊州（Illinois）的美國獵人伊凡（Chris Evans）直擊一頭「喪屍鹿」的蹤跡，牠的背部皮膚大面積掀開，大片紅色血肉輕易可見，讓人看了相當震驚。

根據外媒MeatEater報導，伊凡為了追蹤白尾鹿而在家附近的森林裡架設一台攝影機，但在本月17、18日，攝影機拍到一頭傷口深可見骨的野鹿從他的家門前經過，可怕的是，野鹿的背部被整片開大洞，大面積皮膚被削去，血紅色肉塊直接外露，猶如一隻真實版「喪屍鹿」。

伊凡透露，他在去年9月就曾見過這頭鹿，但當時的牠非常健康，不確定是什麼原因造成如此嚴重的傷勢，推測是被農田收割機給誤傷，目前他也積極聯繫附近居民，期望找出野鹿受傷的主因，「看到牠受到這麼嚴重的傷，我實在非常傷心，未來再見到牠時，我考慮將牠安樂死」。

許多網友看到野鹿的傷勢也震驚不已，紛紛留言直呼「天哪！你可以直接看到牠的肩胛骨」、「牠正承受著痛苦」、「我不敢相信牠還活著」、「怎麼可能！」，也有不少網友認為這段影片造假，但伊凡出面澄清這絕對是真實畫面。