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與女友吵架氣難平 四川男斬傷寵物犬拍片放上網

香港01 / 李福源
狗狗害怕到瑟縮一角，地板上有大量血跡。圖／微博影片截圖
狗狗害怕到瑟縮一角，地板上有大量血跡。圖／微博影片截圖

四川省廣安市一名28歲陳姓男子周二（27日）疑與黃姓女友吵架後心有不甘，為洩憤竟虐待及斬傷對方愛犬，然後拍片放上網炫耀；他其後被捕，受傷寵物犬則被送院急救，現已無生命危險。

網上片段顯示，陳男當日情緒激動，高聲宣稱要將狗狗殺死，狗狗害怕到瑟縮一角，地板上有大量血跡；其時有網友力勸陳男不要虐狗，他卻囂張回應「高興」。

事後狗狗被送往寵物醫院急救，獸醫表示牠多次陷入休克，頸動脈、下頜、後腦勺等地方均有生果刀造成的刀傷，所幸已無生命危險。不少網友留言怒斥陳男喪心病狂，「真的不是人！一個大老男人，對狗撒什麼氣？」、「欺負弱小的動物能算是人嗎？」、「什麼都不想說了，只希望傷害狗狗的這個人能被重判」。

陳男被捕後供稱，當天凌晨與黃女吵架，其後被對方列入通訊黑名單，為發洩不滿情緒而虐待寵物犬；狗狗被黃女養了約4年，今年因工作繁忙而將牠交給陳男照顧，迄今已4個月。

陳男表示，當晚已感到非常後悔，後來替狗狗止血，同時發短訊通知黃女，然後與友人一同將狗狗送到寵物醫院，「我現在已經深刻的認識到自己的錯誤了，只想對我的女朋友還有狗狗，以及對這個事情關注的人說，我不求你們原諒我，只求盡到自己的責任，先把狗狗養好。」

受傷寵物犬被送院急救，現已無生命危險。圖／微博影片截圖
受傷寵物犬被送院急救，現已無生命危險。圖／微博影片截圖

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文章授權轉載自《香港01》

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