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黑面琵鷺數量逾600隻 台南下月黑琵保育季登場

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
來台過冬黑面琵鷺已超過600隻，圖為台南七股頂山棲地發現的黑琵。圖／台南市政府農業局提供
來台過冬黑面琵鷺已超過600隻，圖為台南七股頂山棲地發現的黑琵。圖／台南市政府農業局提供

低溫日降，來台過冬的黑面琵鷺目前數量已超過600隻，預估隨著溫度持續降低，還會激增，台南市政府農業局除呼籲保護這群遠來嬌客，黑面琵鷺保育季下月22日將在學甲生態園區登場。

農業局長謝耀清指出，今年第一隻來台度冬黑面琵鷺於上月16日飛抵，隨著北風吹起，陸續有黑琵族群飛來，展開為期半年度冬生活。根據最新本月10日調查，來台度冬的黑琵已有659隻，其中383隻在台南。

農業局說，黑琵保育季11月22日登場，今年系列活動包括學甲濕地生態園區出入口意象揭幕、守護黑琵家園成果影片及首版黑面琵鷺來台繪本展出、電燒烙畫黑琵創作展、環保泡棉創意黑琵遮陽帽表演、黑琵親子輕旅行等。

台南市長黃偉哲表示，全球黑琵數量在今年初調查時有4864隻，創歷年新高，其中有2785隻到台灣度冬，已連續6年超過2千隻，而在台南度冬有1837隻，占全台66%，台南是黑琵在台灣最大棲息覓食場所，也代表台南在棲地的優化逐漸顯出效果。

黑面琵鷺 生態園區 濕地

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