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愛貓送上「雙頭蛇」驚喜！ 飼主赫見「2頭意見不合」吵架了
家中寵物有時會有狩獵野生動物帶回送給飼主，以示報答的行為，日前美國一位飼主凱（Kay Rogers）收到愛貓叼回的一條蛇，沒想到仔細一看竟是雙頭蛇，這讓全家人又驚又喜。
綜合外媒報導，凱看見愛貓叼著一條蛇進入客廳，凱一開始不以為意，就像愛貓一如往常會「帶禮物回家」的習慣一樣，認為這次的禮物就是一條普通的蛇，但全家人仔細一看後竟發現這居然是一隻「雙頭蛇」。
這條蛇罕見擁有雙頭，讓全家人相當驚奇，凱的女兒將蛇取「Dos」（在西班牙語意中具有「雙數」的涵義）。凱嘗試餵食Dos，但卻成了牠最大的問題，牠會一頭積極朝食物方向前進，但另一頭卻往反方向爬行，雖然雙頭蛇共享一個身體，卻擁有2種思考模式。
報導指出，雙頭蛇主要是因胚胎分裂不完全或外在因素導致，使得兩個頭能各自獨立思考，也因此雙頭蛇在外不易生存。目前這條雙頭蛇已轉交由佛州魚類及野生動物保護組織（FWC Fish and Wildlife Research Institute）照顧，組織內的專家也解析，這是一條常見於美國南部的黑遊蛇，但卻還是首次見到「雙頭」的黑遊蛇。
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