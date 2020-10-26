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大貓熊圓寶脫離「拖把熊」 變身超萌角落生物

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
「圓寶」現在體重已來到7746公克，脫離「拖把熊」型態後，獲自主行動能力的圓寶開始放膽探索環境。圖／北市動物園提供
「圓寶」現在體重已來到7746公克，脫離「拖把熊」型態後，獲自主行動能力的圓寶開始放膽探索環境。圖／北市動物園提供

台北市立動物園的大貓熊寶寶「圓寶」即將滿4個月大，脫離「拖把熊」型態的圓寶，每天在產房撐起小短腿，搖搖晃晃趴趴走，但「圓寶」似乎也對房間的「牆角」情有獨鍾，特別喜歡往牆角邊擠，還常會把臉塞到欄杆與竹葉堆裡。

保育員說，「圓寶」除與牆角培養出特殊情感，似乎也交到了兩個新玩具朋友，一個是大家都很熟悉的「圓仔」姊姊舊識「水盆君」；另一位則是位於產房的排水洞，這個排水洞也常被保育員統稱為「那個洞」。

保育員表示，「圓寶」現在體重已來到7746公克，脫離「拖把熊」型態後，獲自主行動能力的圓寶開始放膽探索環境。保育員發現「圓寶」常變身「角落生物」，明明有平坦廣闊的地板，牠卻不時往牆角邊擠，還常會把自己埋在竹葉堆裡，不管保育員怎呼喊、幫換位置，「圓寶」依然堅持撐起小短腿把自己往牆角塞，讓保育員們看了哭笑不得，直呼大貓熊館有「角落生物」出沒！

動物園表示，保育員某次在監視錄影機也直擊「圓寶」努力攀著「水盆君」想要爬進去，沒想到圓寶這麼快就與「圓仔」姊姊的舊朋友相見歡。還有另一位新玩具朋友「那個洞」，「那個洞」其實是產房設置的排水洞，由於角落生物「圓寶」很喜歡往牆角鑽，所以也對「那個洞」非常感興趣。

至於媽媽「圓圓」在產房隔壁邊大快朵頤竹葉大餐時，「圓寶」醒來發現媽媽不在身邊，會循著氣味與聲音往門口靠近，想要找媽媽討奶喝，但多次發現「圓寶」來到「那個洞」前就會停下，一股腦想要把小臉塞進去找媽媽，明明沒有找到媽媽，卻可以自己跟「那個洞」玩的不亦樂乎。

台北市立動物園的大貓熊寶寶「圓寶」即將滿4個月大，脫離「拖把熊」型態的圓寶，對房間的「牆角」情有獨鍾，特別喜歡往牆角邊擠，還常會把臉塞到欄杆與竹葉堆裡。圖／北市動物園提供
台北市立動物園的大貓熊寶寶「圓寶」即將滿4個月大，脫離「拖把熊」型態的圓寶，對房間的「牆角」情有獨鍾，特別喜歡往牆角邊擠，還常會把臉塞到欄杆與竹葉堆裡。圖／北市動物園提供
媽媽「圓圓」在產房隔壁邊大快朵頤竹葉大餐時，「圓寶」醒來發現媽媽不在身邊，會循著氣味與聲音往門口靠近，想要找媽媽討奶喝。圖／北市動物園提供
媽媽「圓圓」在產房隔壁邊大快朵頤竹葉大餐時，「圓寶」醒來發現媽媽不在身邊，會循著氣味與聲音往門口靠近，想要找媽媽討奶喝。圖／北市動物園提供

圓寶 動物園

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