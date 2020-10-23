愛犬每天叼毯子往外跑 媽見暖心真相秒淚崩：牠其實都懂

一隻被人收養的狗狗，不知為何每天總是叩着厚毛毯往後院跑去。媽媽擔心是否給狗狗的愛還不足夠，所以牠才離開溫暖的房子，要走到後花園。最終媽媽跟在狗狗背後，發現了超暖心的真相。

拉娜（Lana）原本是一隻浪浪，但牠相當幸運被媽媽Suelen Schaumloeffel與未婚夫收養，原以為拉娜能從此展開幸福的狗生，但沒想到牠來到家後不久，便每天叼着毛毯往院子裡去。媽媽相當不解，為何牠要去院子，而不待在溫暖的房子，直到她跟着拉娜，才終於知道暖心祕密。

Suelen表示，拉娜將一半的毛毯放到圍欄外，好讓其牠流浪狗能躺在上面休息，或許牠曾經流浪過，才能體會牠們的痛苦。Suelen題到，有幾隻狗狗會在住家外徘徊，原以為是附近人家放養，加上靠近牠們便買上跑開，因此才沒有展開行動，沒想到拉娜成功融化同類。

「有時候人類總會在生活中忘記某些重要的事情，但是拉娜的暖心行為讓我再次想起，我們都應該擁有同理心，一個小改舉動隨時可改變他人一生」。Suelen表示，由於這浪浪很怕人，她只好留些食物和水，放到後院位置，好讓牠可以放下戒心，待有機會與牠混熟後，便會嘗試替牠找一個永遠的家。

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文章授權轉載自《香港01》