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貓頭鷹被烏鴉圍攻！她見義勇為救上車 嚇壞表情笑翻網友
對小動物有愛心的人絕對受歡迎，日前一名日本網友在Twitter發文表示，開車期間看到路邊有野生貓頭鷹被烏鴉圍攻，隨即拯救貓頭鷹上車，網友看到貓頭鷹獲救後的呆萌表情，直呼可愛又爆笑，也大讚原PO非常勇敢。
日本女網友於Twitter上傳相片，表示周二（20日）在路邊拾獲一隻野生貓頭鷹，她提到，當時在車上看到大馬路旁有一隻可憐的貓頭鷹被數隻烏鴉圍攻，於是立即上前趕走烏鴉，救起貓頭鷹到車內躲避，但牠一臉嚇壞的表情令原PO哭笑不得。
原PO在貼文詢問網友該如何處理，獲得不少有心人留言相助，「握力很強，爪子也很銳利，所以最好不要徒手處置，要用皮手套」、「從羽毛的感覺看來應該還是雛鳥，所有鳥類在雛鳥時期對人類沒有警戒心，但還是有可能攻擊人類，所以不要撿回家，放着不管最好。」
原PO指，後來才發現貓頭鷹的品種是褐鷹鴞，表示待牠冷靜下來後，會送歸大自然。不過貓頭鷹的呆樣實在太可愛又爆笑，一票網友更留言稱，「牠太可愛了吧！」、「牠好像是在生氣」、「見到妳就呆了」。
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文章授權轉載自《香港01》
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