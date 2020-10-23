性慾太高！紅面番鴨逢人就「霸王硬上弓」瘋狂行為讓主人頭痛

英國一隻名叫鮑勃（Bob）的紅面番鴨，因為性慾高漲而受到關注，牠只要看到人就會霸王硬上弓，受到騷擾的人數不斷增加，就連女主人也逃不過牠的魔掌，瘋狂行為令家人不知該如何是好。

根據外媒報導，女主人威爾森（Donna Wilson）表示，鮑勃以前是隻溫柔的鴨子，但某天突然性情大變，只要看到人就會做出非禮動作，以前曾經安裝150公分的圍欄，想藉此阻止鮑勃，沒想到最後仍以失敗告終。

威爾森指出，第一位受害者是披薩外送員，後來朋友、居民、郵差、親戚都曾被鮑勃追逐，想要霸王硬上勾，威爾森無奈地說「鮑勃失控，引發混亂了」。不過，鮑勃其實有位名叫泰迪（Teddy）的伴侶，威爾森認為可能還需要2隻伴侶，鮑勃的行為才會有所轉變。