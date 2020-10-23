快訊

清心福全和保麗龍公司涉逃漏稅 估計金額逾4億

11月3日美大選是台灣最危險時刻？ 學者這樣說

2020年「田裡有腳印市集」活動 24日起全台五地舉辦

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
慈心基金會2020年「田裡有腳印市集」年度活動，邀請民眾以行動支持保護46種珍稀動物和3種棲地。圖／慈心基金會提供
慈心基金會2020年「田裡有腳印市集」年度活動，邀請民眾以行動支持保護46種珍稀動物和3種棲地。圖／慈心基金會提供

2020年「田裡有腳印市集」年度活動，10月24日起將在台南、台北、台中、高雄等地舉辦5場，市集內的農作物皆符合「綠色保育標章」的友善耕作標準，象徵保護台灣46種珍稀動物和3種生物棲地，讓消費者透過買一把菜，可以直接鼓勵、支持農友的用心，繼續並肩守護台灣的動物、土地與環境。

自2010年起，慈心基金會與行政院農委會林務局共同推動「綠色保育計畫」，針對保育類動物、稀有物種、指標物種、紀念性物種四類，以及三種生物棲地，向各地農友傳遞友善環境的耕作理念，至今已通過393個案件，共有46種動物如：八色鳥、大冠鷲、水雉、長鬃山羊、石虎、穿山甲、翡翠樹蛙、臺灣藍鵲、領角鴞、鳳頭蒼鷹、諸羅樹蛙、橙腹樹蛙、環頸雉、鵂鶹、藍腹鷴、菊池氏細鯽、大田鱉等珍稀物種的生態環境及185處生物棲地因此受到農友的保護。

慈心基金會表示，隨著農友陸續加入綠色保育的行列，為協助綠保農友建構多元的銷售平台，慈心基金會自2014年12月起首創開辦以訴求農業生產與野生動物共存共榮的「田裡有腳印市集」，不定期在全台各地舉辦綠保市集活動，協助農友們直接面對消費者，同時也向社會大眾推廣對「綠色保育標章」的認識，帶動更多的農友成為動物與環境的守護者。

田裡有腳印市集開辦至今，已在全台舉辦252場次，參與的農友近4200人次，約16萬5000位民眾響應綠色保育標章，以消費力量鼓勵農友珍愛動物、守護環境。

2020年「田裡有腳印」市集年度活動邀請民眾親臨現場，聆聽小農與動物們交心的故事、品嚐農家特色手作好食、體驗精采活潑的闖關遊戲，讓身心靈感受農友們結合生產、生態、生活、生命四生和諧的溫暖心意。

各地活動場次（依時間序）：10/24-25 台南-台糖長榮酒店周邊、11/7 台北-松山文創園區椰林大道、11/21 高雄-大港埔里仁中正美麗店、11/28 台中-北區育德綠園道，活動詳情請參閱慈心基金會官網：相揪來迺市集 好吃好玩好綠保—全台田裡有腳印市集來了！

樹蛙 行政院 酒店

延伸閱讀

中信永續地球 為未來種樹

中信銀、聯合報系 金山種千棵樹共續永續環境

影／南投茶博重現唐代封茶 封存茶葉將來與親友共享

蔡明亮、李康生現身高雄電影節開幕 謝高雄人情味

相關新聞

擱淺綠蠵龜野放重回大海 金門師生揮手道別

在9月5日烈嶼中墩沙岸擱淺的綠蠵龜，經過悉心照料，已恢復健康，金門縣水產試驗所與金門縣野生動物救援暨保育協會今日下午在成...

2020年「田裡有腳印市集」活動 24日起全台五地舉辦

2020年「田裡有腳印市集」年度活動，10月24日起將在台南、台北、台中、高雄等地舉辦5場，市集內的農作物皆符合「綠色保...

義大利誕生「綠色狗狗」 療癒萌樣引網友喊：抹茶麵包

說起小狗狗長什麼樣子，你會想到有「綠色」的小狗狗嗎？近日義大利便誕生一隻毛皮是綠色的幼犬，引起網友關注。

影／10北極熊餓壞了垃圾車也不放過 司機近距離對望嚇傻

俄羅斯新地島（Novaya Zemlya Islands）一輛垃圾車近日因故障停在雪地上，突然出現10隻北極熊，牠們爬進後方的車斗覓食，其中一隻更直立在車前與司機對望，雙方僅隔著一片擋風玻璃。

中套索台灣黑熊傷口恢復佳 雷射治療加速癒合

一隻台灣黑熊在台中和平山區中了套索受傷，治療的獸醫師團隊今天表示，這隻黑熊傷口恢復良好，食慾也很好，團隊為牠再次清創，敷...

擱淺綠蠵龜已恢復健康 將於明日進行野放

9月5日在烈嶼中墩沙岸擱淺的綠蠵龜，經過金門縣水試所的工作人員的悉心照料，已恢復健康，金門縣水產試驗所表示，將於明（23...

這款甲蟲車子都壓不死！科學家解堅殼奧秘

常見於北美洲的惡魔鐵錠甲蟲，能承受鳥啄、重踩甚至轎車輾壓，科學家發現牠們的外殼有類似拼圖接合般的機制，能承受比牠們重3....

琉璃蟻、象魚、魚虎是什麼？十大熱搜動物原來溫和的牠會咬斷人手

全球奇異動物生態教室開課啦！台灣作為一個文化熔爐的地方，除了人種多樣化，物種也多樣化，許多你看過的、你沒聽過的通通都能生存在這片土地上，而許多人對於不熟悉、不認識或是動物的特殊現象都會產生好奇，這時候Google大神就出馬啦，每每有什麼動物新聞大事，就會成為當天熱搜關鍵字，讓你不認識也難～

【動物冷知識】想吃先學怎麼叫？這動物靠「口技」豐富食譜

哈囉大家好，我是帽帽！ 今天我們來看「模仿聲音」的動物冷知識吧。

騷擾海龜罰不怕！摸1秒拘役50天…還要找鄉民監督

屏東小琉球是海龜樂園，公部門透過各種方式宣導別觸摸騷擾海龜，但遊客觸摸海龜被法辦的案件層出不窮，昨天甚至一日兩起。據統計，最近2年有20多件騷擾海龜案遭送辦，涉案人全是遊客，連德國、菲律賓籍遊客也誤觸法網。海保署指出，法院最近判決騷擾海龜者拘役50天、得易科罰金5萬元，除提醒遊客別騷擾海龜，為強化國人保育觀念，海保署正研擬檢舉獎金機制，檢舉成案就發檢舉獎金6千至3萬元。

堵學生搶早餐 猴群鬧雲林淵明國中校園

雲林林內淵明國中昨晨6點多學生準備走入校園上課時，突遭一群約40隻猴群圍堵欲搶手上拎的早餐，把大家嚇跑，幸無人受傷，猴群...

擱淺金門綠蠵龜恢復健康 23日金湖鎮海灘野放

金門縣水產試驗所今天表示，9月初在烈嶼沙岸擱淺的綠蠵龜已恢復健康，預訂23日下午2時在金湖鎮成功沙灘野放；野放前將進行保...

熱門新聞

天氣要變好了！ 今晚雲雨帶將完全遠離台灣 周末穩定

林佳龍：只需一家捷運總公司 雙北桃市長都贊成

高鐵不再幫開購票證明 通勤族痛批「擾民」

韓國打流感疫苗累計25死 陳時中：賽諾菲批號與我不同

麥當勞優惠券快領起來！買一送一、最高省2,833元

3種不同思維 造就「月薪25萬」與「月薪3萬」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。