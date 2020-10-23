2020年「田裡有腳印市集」活動 24日起全台五地舉辦

2020年「田裡有腳印市集」年度活動，10月24日起將在台南、台北、台中、高雄等地舉辦5場，市集內的農作物皆符合「綠色保育標章」的友善耕作標準，象徵保護台灣46種珍稀動物和3種生物棲地，讓消費者透過買一把菜，可以直接鼓勵、支持農友的用心，繼續並肩守護台灣的動物、土地與環境。

自2010年起，慈心基金會與行政院農委會林務局共同推動「綠色保育計畫」，針對保育類動物、稀有物種、指標物種、紀念性物種四類，以及三種生物棲地，向各地農友傳遞友善環境的耕作理念，至今已通過393個案件，共有46種動物如：八色鳥、大冠鷲、水雉、長鬃山羊、石虎、穿山甲、翡翠樹蛙、臺灣藍鵲、領角鴞、鳳頭蒼鷹、諸羅樹蛙、橙腹樹蛙、環頸雉、鵂鶹、藍腹鷴、菊池氏細鯽、大田鱉等珍稀物種的生態環境及185處生物棲地因此受到農友的保護。

慈心基金會表示，隨著農友陸續加入綠色保育的行列，為協助綠保農友建構多元的銷售平台，慈心基金會自2014年12月起首創開辦以訴求農業生產與野生動物共存共榮的「田裡有腳印市集」，不定期在全台各地舉辦綠保市集活動，協助農友們直接面對消費者，同時也向社會大眾推廣對「綠色保育標章」的認識，帶動更多的農友成為動物與環境的守護者。

田裡有腳印市集開辦至今，已在全台舉辦252場次，參與的農友近4200人次，約16萬5000位民眾響應綠色保育標章，以消費力量鼓勵農友珍愛動物、守護環境。

2020年「田裡有腳印」市集年度活動邀請民眾親臨現場，聆聽小農與動物們交心的故事、品嚐農家特色手作好食、體驗精采活潑的闖關遊戲，讓身心靈感受農友們結合生產、生態、生活、生命四生和諧的溫暖心意。

各地活動場次（依時間序）：10/24-25 台南-台糖長榮酒店周邊、11/7 台北-松山文創園區椰林大道、11/21 高雄-大港埔里仁中正美麗店、11/28 台中-北區育德綠園道，活動詳情請參閱慈心基金會官網：相揪來迺市集 好吃好玩好綠保—全台田裡有腳印市集來了！