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義大利誕生「綠色狗狗」 療癒萌樣引網友喊：抹茶麵包

聯合新聞網 / 綜合報導
義大利近日誕生一隻綠色毛皮的幼犬，並被取名為「開心果」。圖擷取自ABC NEWS
義大利近日誕生一隻綠色毛皮的幼犬，並被取名為「開心果」。圖擷取自ABC NEWS

說起小狗狗長什麼樣子，你會想到有「綠色」的小狗狗嗎？近日義大利便誕生一隻毛皮是綠色的幼犬，引起網友關注。

根據英國媒體「BBC日文版」報導，義大利薩丁尼亞島的某戶人家，在近日心生了五隻幼犬。而雖然其中四隻幼犬都是正常的白色毛皮，但其中一隻，竟然有著不太可能會出現在狗身上的「綠色毛皮」。這隻綠色毛皮的幼犬，被取名為「開心果（Pistachio）」。

報導指出，開心果很可能是在母胎時，接觸到了「膽綠素」，所以才會全身染上綠色。而雖然目前毛皮顏色與眾不同，但隨著時間的過去，開心果毛皮上的綠色也逐漸退去，變回正常狗狗的顏色。

但「開心果」特別且療癒的模樣，還是引來不少網友讚嘆，表示「幼犬們真的好可愛啊」、「好好養的話，長怎樣都沒關係的」、「名字真不賴啊」。也有網友打趣地認為，白色與綠色幼犬交互的樣子，簡直就像「抹茶麵包和牛奶麵包」。

網友打趣表示，白綠幼犬在一起就像「牛奶麵包與抹茶麵包」。圖擷取自ABC NEWS
網友打趣表示，白綠幼犬在一起就像「牛奶麵包與抹茶麵包」。圖擷取自ABC NEWS

義大利 幼犬 汪星人

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