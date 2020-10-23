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影／10北極熊餓壞了垃圾車也不放過 司機近距離對望嚇傻

香港01 / 李福源／報導
垃圾車故障被迫停在雪地上，成年北極熊輪流爬上車斗內覓食，數隻小熊在旁等候。（Youtube影片截圖）
垃圾車故障被迫停在雪地上，成年北極熊輪流爬上車斗內覓食，數隻小熊在旁等候。（Youtube影片截圖）

俄羅斯新地島（Novaya Zemlya Islands）一輛垃圾車近日因故障停在雪地上，突然出現10隻北極熊，牠們爬進後方的車斗覓食，其中一隻更直立在車前與司機對望，雙方僅隔著一片擋風玻璃。

網上片段顯示，垃圾車當日遭到6隻成年及4隻年幼北極熊「圍攻」，成年北極熊負責爬進車斗，「小朋友」在一旁等候，不斷仰望；一隻成年北極熊一度走到垃圾車正前方，直立近距離與司機對望，司機大驚下立即打電話求救。影片中傳來拍片者多次響號嘗試協助驅趕北極熊，同時大叫：「看看現在所發生的事！這些熊非常餓，第四隻正在爬進去（車斗）！」

網民既擔心司機安全，且對北極熊難以覓食感到心酸，留言稱「這情形也太驚險了，被一隻飢腸轆轆的北極熊纏住已經有夠危險，何況現在是10隻？」、「他大概已被嚇得馬上將車子門窗都關緊了」、「北極熊是餓極了才會圍住垃圾車尋找廚餘，怪就怪人類破壞環境吧」。

專家指出，由於全球氣候變化，加上人類開採化石燃料，導致北極地區氣溫上升，冰層正在融化，使得北極熊無法在冰上捕捉水裏的海豹，結果被逼上岸覓食，相信類似事件還會越來越常見。

延伸閱讀：

全球暖化求生艱難　北極熊「食兒充飢」愈趨常見

氣候暖化無啖好食　63北極熊入村挖海豹屍　村民嚇壞射信號彈驅趕

文章授權轉載自《香港01》

北極熊 暖化 俄羅斯

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