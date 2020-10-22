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擱淺綠蠵龜已恢復健康 將於明日進行野放

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
9月5日在烈嶼中墩沙岸擱淺的綠蠵龜，經過金門縣水試所的工作人員的悉心照料，已恢復健康，將於明日進行野放。圖／金門縣水試所提供
9月5日在烈嶼中墩沙岸擱淺的綠蠵龜，經過金門縣水試所的工作人員的悉心照料，已恢復健康，將於明日進行野放。圖／金門縣水試所提供

9月5日在烈嶼中墩沙岸擱淺的綠蠵龜，經過金門縣水試所的工作人員的悉心照料，已恢復健康，金門縣水產試驗所表示，將於明（23）日下午2時在成功沙灘進行野放，歡迎有興趣的民眾至現場參與，一起歡送綠蠵龜返回大海。

金門縣水試所表示，這隻接近成年的綠蠵龜，為雄性個體，經過工作人員檢查身體與血檢數值推測，這隻綠蠵龜係因嗆水而擱淺，水試所在照養觀察月餘後，海龜的活動行為評估與血液檢驗皆趨於穩定，經評估可進行野放。

金門縣水試所與金門縣野生動物救援暨保育協會將於明天下午1時40分進行簡短的海龜保育及擱淺救援宣導，隨後就會進行野外，讓牠重返大海歐

水試所也呼籲，倘若未來民眾發現海龜擱淺或誤捕，應立即致電岸巡118通報，切勿逕自行將海龜放回海中，避免動物反覆嗆水，導致死亡。

金門 海龜 綠蠵龜

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