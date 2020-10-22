這款甲蟲車子都壓不死！科學家解堅殼奧秘

常見於北美洲的惡魔鐵錠甲蟲，能承受鳥啄、重踩甚至轎車輾壓，科學家發現牠們的外殼有類似拼圖接合般的機制，能承受比牠們重3.9萬倍的力量，有助激發設計堅固飛機的靈感。

法新社報導，發表於「自然」（Nature）期刊一份新的研究報告指出，惡魔鐵錠甲蟲（Diabolical Ironclad Beetle）雖不再有祖先所擁有的「落跑飛行能力」，但演化出可防止被壓碎的外骨骼前翅－鞘翅（elytra）來保護自己。

惡魔鐵錠甲蟲長約2公分，是棲息在橡樹以食真菌維生的昆蟲，主要分布在北美西岸。

惡魔鐵錠甲蟲的名字聽起來很可怕，但遭遇攻擊時往往會迅速遁入藏身處，而牠們粗糙、凹凸不平的黑色身體可形成保護色，讓牠們看起來像是小岩石。

這份由加州大學河濱分校（UCR）材料科學工程計畫博士生李維拉（Jesus Rivera）等人發表的研究報告說：「除了裝死外，這種甲蟲還有一種引人注目的能力，可以抵禦掠奪者強壓與穿刺，甚至轎車輾壓。」

報告提到，惡魔鐵錠甲蟲的外殼十分堅硬，昆蟲學家試圖把牠們固定在展示盒時，大頭針常被牠們的外殼給弄彎。

美國與日本科學家研究惡魔鐵錠甲蟲鞘翅的結構，發現牠們的耐受力比其他類似甲蟲還大許多，可以抵禦最大149牛頓重的力量（相當於15公斤），大約是牠們身體的3.9萬倍。

研究人員使用先進的成像技術，觀察到這種甲蟲的鞘翅內有一系列相互結合的拼圖般關節，發現這些葉片狀物的形狀，還有由薄片組成的細微構造，讓甲蟲的外骨骼變得更堅韌。

他們得出的結論是，這種堅硬又有彈性的結構，讓惡魔鐵錠甲蟲能躲在石頭底下，或躲在在樹皮下的狹窄空間內乘涼，可在不損及內部器官的情況下承受額外重量。

研究人員之後使用3D列印與模擬器，探究這種幾何結構是否可當作結合不同材料的機械接頭，像是塑膠與金屬，類似航太工業渦輪機所需的零件。

美聯社報導，這項甲蟲研究是美國空軍資助的800萬美元計畫的一部分，目的在探索螳螂蝦與大角羊等生物的結構，以探究發展耐衝擊的材料。

投書「自然」期刊評論這篇研究的台灣清華大學材料科學工程學系教授陳柏宇說，惡魔鐵錠甲蟲能夠抵禦的重量，比掠奪者的咬合力高出約10倍。

陳柏宇在評論中說：「蟑螂也有類似的變形能力，已為可擠進狹窄空間移動的可壓縮機器人設計提供靈感。如果發生災難，我們可在倒塌建築內使用這類機器人搜尋生還者。」

沒有參與這份研究的陳柏宇指出，需要做更多研究來了解這種結構可能運用在工程學的用途，但惡魔鐵錠甲蟲「現在或許能激發可壓縮機器人或裝甲車的新設計靈感」。