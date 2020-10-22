快訊

用路人注意！新北中和家樂福旁瓦斯外洩 封閉4路口找洩漏點

有人要以5千萬元包養 黃捷：女性不是可以喊價的商品

這款甲蟲車子都壓不死！科學家解堅殼奧秘

中央社 / 巴黎21日綜合外電報導
法新社報導，發表於「自然」（Nature）期刊一份新的研究報告指出，惡魔鐵錠甲蟲（Diabolical Ironclad Beetle）雖不再有祖先所擁有的「落跑飛行能力」，但演化出可防止被壓碎的外骨骼前翅－鞘翅（elytra）來保護自己。擷自「自然」（Nature）期刊
法新社報導，發表於「自然」（Nature）期刊一份新的研究報告指出，惡魔鐵錠甲蟲（Diabolical Ironclad Beetle）雖不再有祖先所擁有的「落跑飛行能力」，但演化出可防止被壓碎的外骨骼前翅－鞘翅（elytra）來保護自己。擷自「自然」（Nature）期刊

常見於北美洲的惡魔鐵錠甲蟲，能承受鳥啄、重踩甚至轎車輾壓，科學家發現牠們的外殼有類似拼圖接合般的機制，能承受比牠們重3.9萬倍的力量，有助激發設計堅固飛機的靈感。

法新社報導，發表於「自然」（Nature）期刊一份新的研究報告指出，惡魔鐵錠甲蟲（Diabolical Ironclad Beetle）雖不再有祖先所擁有的「落跑飛行能力」，但演化出可防止被壓碎的外骨骼前翅－鞘翅（elytra）來保護自己。

惡魔鐵錠甲蟲長約2公分，是棲息在橡樹以食真菌維生的昆蟲，主要分布在北美西岸。

惡魔鐵錠甲蟲的名字聽起來很可怕，但遭遇攻擊時往往會迅速遁入藏身處，而牠們粗糙、凹凸不平的黑色身體可形成保護色，讓牠們看起來像是小岩石。

這份由加州大學河濱分校（UCR）材料科學工程計畫博士生李維拉（Jesus Rivera）等人發表的研究報告說：「除了裝死外，這種甲蟲還有一種引人注目的能力，可以抵禦掠奪者強壓與穿刺，甚至轎車輾壓。」

報告提到，惡魔鐵錠甲蟲的外殼十分堅硬，昆蟲學家試圖把牠們固定在展示盒時，大頭針常被牠們的外殼給弄彎。

美國與日本科學家研究惡魔鐵錠甲蟲鞘翅的結構，發現牠們的耐受力比其他類似甲蟲還大許多，可以抵禦最大149牛頓重的力量（相當於15公斤），大約是牠們身體的3.9萬倍。

研究人員使用先進的成像技術，觀察到這種甲蟲的鞘翅內有一系列相互結合的拼圖般關節，發現這些葉片狀物的形狀，還有由薄片組成的細微構造，讓甲蟲的外骨骼變得更堅韌。

他們得出的結論是，這種堅硬又有彈性的結構，讓惡魔鐵錠甲蟲能躲在石頭底下，或躲在在樹皮下的狹窄空間內乘涼，可在不損及內部器官的情況下承受額外重量。

研究人員之後使用3D列印與模擬器，探究這種幾何結構是否可當作結合不同材料的機械接頭，像是塑膠與金屬，類似航太工業渦輪機所需的零件。

美聯社報導，這項甲蟲研究是美國空軍資助的800萬美元計畫的一部分，目的在探索螳螂蝦與大角羊等生物的結構，以探究發展耐衝擊的材料。

投書「自然」期刊評論這篇研究的台灣清華大學材料科學工程學系教授陳柏宇說，惡魔鐵錠甲蟲能夠抵禦的重量，比掠奪者的咬合力高出約10倍。

陳柏宇在評論中說：「蟑螂也有類似的變形能力，已為可擠進狹窄空間移動的可壓縮機器人設計提供靈感。如果發生災難，我們可在倒塌建築內使用這類機器人搜尋生還者。」

沒有參與這份研究的陳柏宇指出，需要做更多研究來了解這種結構可能運用在工程學的用途，但惡魔鐵錠甲蟲「現在或許能激發可壓縮機器人或裝甲車的新設計靈感」。

器官 空軍

延伸閱讀

影／鍾情隱翅蟲 興大昆蟲系大學生2年發表10篇國際論文

影／驚！桃園轎車輾壓騎士人車 9民眾抬車救人

誘人美食推薦！高雄「夯漫廚房」隱身巷弄仍人潮不斷，惡魔薯條必點

我是林志玲第二！彰化建國科大請來前凱渥講師訓練人才

相關新聞

這款甲蟲車子都壓不死！科學家解堅殼奧秘

常見於北美洲的惡魔鐵錠甲蟲，能承受鳥啄、重踩甚至轎車輾壓，科學家發現牠們的外殼有類似拼圖接合般的機制，能承受比牠們重3....

琉璃蟻、象魚、魚虎是什麼？十大熱搜動物原來溫和的牠會咬斷人手

全球奇異動物生態教室開課啦！台灣作為一個文化熔爐的地方，除了人種多樣化，物種也多樣化，許多你看過的、你沒聽過的通通都能生存在這片土地上，而許多人對於不熟悉、不認識或是動物的特殊現象都會產生好奇，這時候Google大神就出馬啦，每每有什麼動物新聞大事，就會成為當天熱搜關鍵字，讓你不認識也難～

【動物冷知識】想吃先學怎麼叫？這動物靠「口技」豐富食譜

哈囉大家好，我是帽帽！ 今天我們來看「模仿聲音」的動物冷知識吧。

騷擾海龜罰不怕！摸1秒拘役50天…還要找鄉民監督

屏東小琉球是海龜樂園，公部門透過各種方式宣導別觸摸騷擾海龜，但遊客觸摸海龜被法辦的案件層出不窮，昨天甚至一日兩起。據統計，最近2年有20多件騷擾海龜案遭送辦，涉案人全是遊客，連德國、菲律賓籍遊客也誤觸法網。海保署指出，法院最近判決騷擾海龜者拘役50天、得易科罰金5萬元，除提醒遊客別騷擾海龜，為強化國人保育觀念，海保署正研擬檢舉獎金機制，檢舉成案就發檢舉獎金6千至3萬元。

堵學生搶早餐 猴群鬧雲林淵明國中校園

雲林林內淵明國中昨晨6點多學生準備走入校園上課時，突遭一群約40隻猴群圍堵欲搶手上拎的早餐，把大家嚇跑，幸無人受傷，猴群...

擱淺金門綠蠵龜恢復健康 23日金湖鎮海灘野放

金門縣水產試驗所今天表示，9月初在烈嶼沙岸擱淺的綠蠵龜已恢復健康，預訂23日下午2時在金湖鎮成功沙灘野放；野放前將進行保...

想和貓拉近關係？新研究證實「慢眨眼」有效

家裡有養寵物者總是會想盡辦法和寵物溝通，但有時也好奇牠們究竟聽不聽得懂，尤其與狗類相比，總是面無表情著稱的貓咪更難以捉摸

非洲5000隻海豹寶寶離奇曝屍海灘 疑與魚群數量大幅下降有關

非洲南部國家納米比亞（Namibia）一個保育組織本月5日於華維斯灣（Walvis Bay）鵜鶘角（Pelican Point）以無人機拍攝期間，發現岸邊佈滿逾5000具南非毛皮海豹（Cape fur seal）寶寶的屍體，場面令人震驚；專家初步判斷，海豹寶寶大量死亡可能與食物短缺有關。

騷擾海龜連環爆 小琉球喊「別再摸了」

屏東小琉球海龜生態資源豐富，政府單位一再宣導潛客不要觸碰、餵食海龜，但騷擾事件仍層出不窮，龍蝦洞海域近日連續發生潛客餵食...

賞鳥兩大神器App 上傳照片就能判斷鳥種

過境冬候鳥陸續抵達台灣，農委會特有生物研究保育中心建議，觀察鳥類可運用eBird與Merlin App兩大鳥類觀察「神器...

防比特犬 確保安全距離 年底將禁養

比特犬咬傷人或其他犬隻事件頻傳，今年特別多，農委會祭出禁養令，規畫納管。台中市議員張廖乃綸指出，比特犬即使禁養，現有的還...

展演亂象多 浣熊自殘 兔子嚇死

中市一家親子餐廳，被爆浣熊關在籠內，空間太小竟出現自殘行為；還有一家號稱兔子樂園的農場，兔子被遊客驚嚇致死。議員黃守達說...

熱門新聞

一發生小事就可以講不停！12星座最愛「抱怨」排行公開

7縣市豪雨大雨特報！今明雨最大 「沙德爾」最快明轉中颱

星宇航空「四寶」回家了 下午2時降落桃園機場

雨下到明天 彭啟明：周六將出現入秋最低溫

剩菜剩飯最好別吃 保存不當小心傷身

韓國打流感疫苗死亡事件 陳時中掛保證「我們不一樣」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。