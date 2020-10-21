快訊

年底前要全部關閉？美國「孔子學院」的最後通牒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

非洲5000隻海豹寶寶離奇曝屍海灘 疑與魚群數量大幅下降有關

香港01 / 記者李福源／報導
非洲南部國家納米比亞一個保育組織本月5日於華維斯灣鵜鶘角以無人機拍攝期間，發現岸邊佈滿逾5000具南非毛皮海豹寶寶的屍體。圖／ingimage
非洲南部國家納米比亞一個保育組織本月5日於華維斯灣鵜鶘角以無人機拍攝期間，發現岸邊佈滿逾5000具南非毛皮海豹寶寶的屍體。圖／ingimage

非洲南部國家納米比亞（Namibia）一個保育組織本月5日於華維斯灣（Walvis Bay）鵜鶘角（Pelican Point）以無人機拍攝期間，發現岸邊佈滿逾5000具南非毛皮海豹（Cape fur seal）寶寶的屍體，場面令人震驚；專家初步判斷，海豹寶寶大量死亡可能與食物短缺有關。

網上片段顯示，海灘上佈滿海豹寶寶的屍體，估計數量逾5000隻。納米比亞海洋保育組織（Ocean Conservation Namibia）形容事件猶如一場生態災難，「這些海豹寶寶應該是早產後馬上死亡，其後屍體被沖上海灘，實在是悲劇！」

組織成員葛來德利博士（Tess Gridley）指出，每年11月中至12月初是南非毛皮海豹的繁殖期，通常海灘上會聚集成千上萬隻海豹在等待培育新生命，但今年卻出現海豹寶寶的死亡潮，確實令人意外。

葛來德利說：「工作人員今年8月已觀察到有海豹寶寶異常死亡，10月更達到高峰。我們認為該區域魚群數量可能大幅下降，導致海豹失去了最主要的食物來源，許多雌性海豹因此無法吃飽而選擇放棄下一代，以致出現早產及死胎。」

另外，有專家不能排除海豹群體間出現傳染病或中毒等情形，納米比亞漁業部現時已成立調查小組持續觀察，希望釐清海豹寶寶大量死亡的原因。

無人機拍到海灘上佈滿海豹寶寶屍體，估計數量約5000隻。圖／臉書
無人機拍到海灘上佈滿海豹寶寶屍體，估計數量約5000隻。圖／臉書

延伸閱讀：

機會率僅十萬分之一　白化症小海豹「金髮碧眼」　專家憂牠遭排擠

哈薩克遊客毆打海豹至昏迷　拖上岸供兒童拍照與玩弄

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

想和貓拉近關係？新研究證實「慢眨眼」有效

家裡有養寵物者總是會想盡辦法和寵物溝通，但有時也好奇牠們究竟聽不聽得懂，尤其與狗類相比，總是面無表情著稱的貓咪更難以捉摸

非洲5000隻海豹寶寶離奇曝屍海灘 疑與魚群數量大幅下降有關

非洲南部國家納米比亞（Namibia）一個保育組織本月5日於華維斯灣（Walvis Bay）鵜鶘角（Pelican Point）以無人機拍攝期間，發現岸邊佈滿逾5000具南非毛皮海豹（Cape fur seal）寶寶的屍體，場面令人震驚；專家初步判斷，海豹寶寶大量死亡可能與食物短缺有關。

騷擾海龜連環爆 小琉球喊「別再摸了」

屏東小琉球海龜生態資源豐富，政府單位一再宣導潛客不要觸碰、餵食海龜，但騷擾事件仍層出不窮，龍蝦洞海域近日連續發生潛客餵食...

賞鳥兩大神器App 上傳照片就能判斷鳥種

過境冬候鳥陸續抵達台灣，農委會特有生物研究保育中心建議，觀察鳥類可運用eBird與Merlin App兩大鳥類觀察「神器...

防比特犬 確保安全距離 年底將禁養

比特犬咬傷人或其他犬隻事件頻傳，今年特別多，農委會祭出禁養令，規畫納管。台中市議員張廖乃綸指出，比特犬即使禁養，現有的還...

展演亂象多 浣熊自殘 兔子嚇死

中市一家親子餐廳，被爆浣熊關在籠內，空間太小竟出現自殘行為；還有一家號稱兔子樂園的農場，兔子被遊客驚嚇致死。議員黃守達說...

嬌客光臨！瀕危東方白鸛再現永安濕地

鳥友陳俊廷上周在高雄永安溼地，拍攝到列為瀕臨絕種保育類的「東方白鸛」，並發現其身上背有用來追蹤的發報器，經過確認是由韓國...

外來種蝸牛桃園現蹤 特生中心：對生態作物影響小

從事科學教學與研究，成立桃園華陞自然科學教育中心的華順發表示，10月初在虎頭山腳下發現外來物種「馬丁氏鱉甲蛞蝓」的蹤跡，...

海龜曝屍車城沙灘 屍體嚴重腫脹 海巡無奈掩埋

屏東車城黃姓男子昨天下午在海口黃金海岸沙灘發現海龜屍體，立即通報海口安檢所，經國立海洋生物博物館協處，經研判該死亡海龜為...

突遇狗狂吠 停下動作等協助

寵物訓練師郭欣妮提醒，在路上遇到有敵意的狗狗時，停下所有動作、眼神不要直視牠、不要拿東西攻擊或大聲尖叫、叱責，在狗狗降低...

再傳瓜頭鯨擱淺 林口沙灘急送野柳海洋世界水池療養

新北市林口下福沙灘有2隻成齡瓜頭鯨擱淺，為搶救援時間，經洽詢野柳海洋世界提供水池，做為迷途鯨豚暫時療養場所。海洋世界團隊...

茂林賞蝶季 3萬紫斑揭幕

天氣轉涼，各地紫斑蝶紛紛南下過冬，高雄茂林紫斑蝶漫天飛舞，近日已有3萬多隻紫斑蝶棲息在茂林生態公園。茂管處宣告「茂林雙年...

熱門新聞

全新最美區間車恐成「憋尿列車」？ 台鐵：為提升運能

「史上最美區間車」廁所變少挨批 專家：捷運象山到淡水也沒廁所

流感疫苗爆搶打潮！公費、自費疫苗有差別嗎？ 一次報你知

身份證號有1或2注意！入住澎湖喜來登1,111元 只限7天

他婚宴包1200元沒喜餅 新娘媽當眾諷：包太少，我們划不來

別小看明年運勢衝擊！儲備「這種能量」讓12生肖事半功倍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。