影／冠軍賽馬被強灌香檳全場大笑 動協怒：根本虐待

強迫餵食動物是殘忍的，也可能被別人控訴虐待動物。西班牙馬略卡島（Mallorca）近期舉行賽馬比賽，但卻在賽後傳出虐馬。有人錄下影片，指控一名男子強迫冠軍馬喝香檳，只見男子拿著一瓶香檳對準馬的嘴巴，強迫牠喝，但馬拼命掙扎抵抗。事後，動物協會出面譴責男子虐待動物，稱已向當局投訴。

根據「每日郵報」報導，馬略卡島賽馬比賽的冠軍馬海倫（Helen Llinaritx），在賽後被男子強灌香檳，只見海倫被馬繩綁住拚命掙扎，但男子一直將香檳倒在海倫嘴裡，最後親吻海倫的鼻子，現場沒有人阻止他，反而繼續拍手歡呼。巴利阿里群島動物協會成員阿賽卜（Assaib）表示，「這個白痴讓冠軍馬海倫喝了一瓶香檳」、「我們已經依虐待動物向有關當局提出正式投訴」。

動物協會指出，他們為此事感到憤怒，這個虐待動物的案例令人震驚，海倫被強迫喝香檳，但在場其他人也只是大笑，顯示影片中的人完全不懂得尊重動物。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康