印尼漁民剖魚驚見「獨眼白鯊魚」 研究人員：非偽造

獨眼是先天畸形的一種，印尼有漁民捕獲一隻母鯊，剖腹處理後驚見母鯊子宮內有幼鯊，但幼鯊的長相卻讓人震驚。幼鯊全身乳白色，有完成的魚鰭，但額頭中間長著一隻大眼睛，樣子像是外星生物。漁民見狀將幼鯊送至當地海事處，經研究人員證實，這隻幼鯊真的是鯊魚，只是因大腦缺損，導致先天畸形。

2020-10-17 10:13