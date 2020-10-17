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印尼漁民剖魚驚見「獨眼白鯊魚」 研究人員：非偽造

聯合新聞網 / 綜合報導
幼鯊因患有獨眼畸型和白化症，樣貌奇特。圖擷自The Sun
幼鯊因患有獨眼畸型和白化症，樣貌奇特。圖擷自The Sun

獨眼是先天畸形的一種，印尼有漁民捕獲一隻母鯊，剖腹處理後驚見母鯊子宮內有幼鯊，但幼鯊的長相卻讓人震驚。幼鯊全身乳白色，有完成的魚鰭，但額頭中間長著一隻大眼睛，樣子像是外星生物。漁民見狀將幼鯊送至當地海事處，經研究人員證實，這隻幼鯊真的是鯊魚，只是因大腦缺損，導致先天畸形。

根據「太陽報」報導，印尼漁民在馬魯古省沿海捕捉到大型母鯊，在處理母鯊內臟時意外發現乳白色幼鯊，但幼鯊已經死亡。漁民說「我們在裡面發現3隻幼鯊，但是其中一隻幼鯊只有一隻眼睛看起來很奇怪」、「牠的顏色也很奇怪，像牛奶」，只見幼鯊雖有完整的魚鰭，但外表呈乳白色，額頭中央有著一隻大眼睛，與一般鯊魚長相完全不同。

漁民向當地海事處反應，並將幼鯊送研究，研究人員之後證實幼鯊確實是鯊魚，但患上一種罕見的先天性疾病，發育異常大腦未使眼匡分裂成兩處，而幼鯊又患有白化症，身體只能製造出少量黑色素，因此呈現乳白色。

鯊魚 漁民 白化症

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