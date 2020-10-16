貓咪前腳斷兩截！主人走近看嚇壞：心臟病差點發作

見到寵物生病或受傷，做主人的想必會非常憂心。國外一名網友在社交平台表示，日前家中的愛貓「Rory」趴在地毯上休息，怎料她卻發現Rory前腳疑似斷開，嚇得她差點心臟病發，當下想馬上帶牠去看獸醫，怎知走近後才知道真相，令她哭笑不得。

網友在Twitter發文表示，家中養了2隻狗及2隻貓，牠們感情非常好，經常一起玩耍，先前貓咪們和平時一樣趴在家休息，但主人走出客廳突然看到驚人一幕，貓咪Rory趴在地毯上動也不動，右邊前腳斷成兩截，看起來像被平整切斷，當下她立刻上前關心，事後才知道是誤會一場。

原來「斷肢」是愛犬的玩具，前方像是貓長的位置其實是骨頭的啃痕，正好玩具的顏色和尺寸跟Rory的像極了貓咪的腳，乍看之下才會以為Rory受傷。

錯覺照令網友笑瘋，紛紛留言回應，「乍看心臟都要停了」、「第一眼看真的嚇到」、「牠其實是在變魔術啦！」、「這玩具也太剛好了吧！那個位置、那個顏色、那個形狀」、「感覺貓貓是故意的XD」。

斷肢其實是狗狗的玩具。圖擷自 twitter

Nearly had a heart attack. pic.twitter.com/oWFb9kT8hB — i drink good (@aleashuhh) October 6, 2020

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文章授權轉載自《香港01》