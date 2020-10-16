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繼7色彩虹後 北市動物園二趾樹獺目標再生「四季」

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
彩虹家族迎四季，二趾樹獺寶寶「葉夏」滿四月。圖／台北市立動物園提供
彩虹家族迎四季，二趾樹獺寶寶「葉夏」滿四月。圖／台北市立動物園提供

台北市立動物園不只有「彩虹」家族，二趾樹獺爸爸「小懶」和媽媽「樹葉」去年7月產下第7個寶寶「葉紫」，今年6月3日，媽媽「樹葉」再度產下一隻樹獺寶寶，保育員決定改以「四季」來取名，因為在夏天出生，保育員將其取名為「葉夏」，目標集滿春、夏、秋、冬。

少了野外生存風險，二趾樹獺能在園內安心生活、繁衍。園方說，樹獺寶寶出生後，前5周幾乎都會攀附在媽媽身上，緊緊抓著媽媽，之後開始嘗試獨自行動。「葉夏」一個月大時，開始會採食落在媽媽胸前附近的桑葉；兩個月大時，「葉夏」可以稍微離開媽媽，獨自進食；目前四個月大的「葉夏」，已經學會吃柔軟的固體食物，越來越獨立。

為了追蹤「葉夏」的成長狀況，保育員每周都會幫牠量體重，但剛開始，保育員常無法順利將寶寶移到體重機上，只要把寶寶從媽媽身上抱走，寶寶就會緊張大叫，媽媽也會擔心地想衝來保護寶寶。

經過幾周互動後，樹獺媽媽「樹葉」也習慣形質測量時間，也知道保育員不會傷害寶寶，「葉夏」被抱離時，雖然還是會發出叫聲，但已經沒那麼緊張。

園方說，「葉夏」剛出生時為610克、毛色近深咖啡色，現在已經1500克、毛色也開始漸漸變淡，每週的形質測量紀錄也呈現穩定成長，是個健康寶寶。

每年10月20日是「國際樹懶日」，近年熱帶雨林持續被剷平開發，棲息地嚴重遭受破壞，樹獺賴以維生的樹木越來越少，棲息地正在消失。動物園的樹獺位在穿山甲館，樹獺為夜行性動物，白天都在樹上休息，無論進食、活動、睡眠等都會倒掛在樹上，只有大小便時會從爬下到地面。

每年的10月20日為「國際樹懶日」。圖／台北市立動物園提供
每年的10月20日為「國際樹懶日」。圖／台北市立動物園提供

樹獺 動物園

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