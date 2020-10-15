影／日本爆紅「裹粉小虎斑」驟逝 網友震驚泣喊：太突然了
日前一組「小貓裹粉」的照片在網路瘋傳，儘管事後澄清是救助過程，但小貓全身裹粉一副要被丟下油鍋炸的樣子實在太萌，吸引眾多愛貓人士追蹤，然而日前卻傳出小貓過世的消息，讓網友非常不捨。
9月時日本推特上一組小虎斑貓照片引起廣大網友熱議，因為牠滿身粉末的樣子像極將要下鍋的天婦羅，眾網友在被萌出姨母笑的同時，也不禁擔心小貓是否遭受不當對待，所幸小貓主人「Taipi」現身解釋，此舉是為了救援而非虐待。
據Taipi表示，他是在住家附近撿到這隻小虎斑，幫牠洗澡時發現腹部有些黏黏的汙漬無法清除，加上想確認小貓的身體狀況，便決定帶去給醫生看看。醫生檢查後認為，小貓應該曾誤入補鼠陷阱，全身都沾滿補鼠用的黏劑，建議Taipi每天用米糠為小貓搓揉，慢慢將殘膠洗掉。
小貓在經過多日米糠浴治療下，全身毛髮重回乾淨柔順，每天吃飽睡暖的生活也讓牠恢復活力，讓Taipi直接收編成為家中一員，並為牠取名「丹」（デン），同時也經常拍攝牠活蹦亂跳的精神模樣給關心「丹」的網友們欣賞，Taipi的Youtube頻道訂閱人數也因此衝破40萬。
不過13日時，Taipi忽然上傳一支名為「獻給喜歡丹的各位」的影片，影片內Taipi用低落的聲音說「小丹忽然過世了」，動物醫院表示不清楚致死原因，但很可能是牠吃的食物導致。Taipi表示儘管他有發現小丹的樣子不對勁，卻來不及帶牠去看醫生，讓他非常自責、痛苦，「雖然和牠在一起的時間很短，卻是很珍貴的記憶」。
小虎斑「丹」驟逝的消息讓網友們都十分震驚，紛紛在影片下留言悼念，並寬慰Taipi「貓本來就是會掩飾不適的動物」、「至少小丹最後的時光是歡樂的」、「小丹會在彩虹橋上快樂的生活」、「幼貓幼犬突然死亡的例子很常見」。目前該影片已超過百萬次點閱，上萬則網友留言。
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