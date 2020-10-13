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4隻受虐浣熊安置北市動物園 對外亮相不再焦躁

中央社 / 台北13日電

北市6月間發生有咖啡廳業者疑涉虐待浣熊，其中1隻還過胖，經市議員許淑華協助，4隻浣熊被送到市立動物園安置；今天開放亮相，園方指，有足夠空間的浣熊已不會緊張焦躁。

民進黨籍台北市議員許淑華今天前往台北市立動物園了解被安置浣熊狀況，她說，今年6月得知台北市一間知名寵物咖啡廳涉虐浣熊，且從網路影片發現，惡劣行徑除伸腳踢浣熊外，還拿網球拍打，甚至放狗咬浣熊。

許淑華事後聯繫台北市動物保護處前往了解情形，經勸說，業者同意讓動保處帶回4隻浣熊，動保處也依違反動物保護法裁罰負責人新台幣4萬5000元。

許淑華說，4隻浣熊被救援後，有好幾個中南部知名認養單位表達想領養，經動保處及動保團體評估，考量運送路途遙遠可能造成浣熊壓力，決定先詢問台北市立動物園意願，動物園也願意接手安置。

她表示，動物園接手安置4隻浣熊後，經1至2個月檢驗過程，才讓浣熊嘗試在園區活動，4隻浣熊最後皆順利通過檢驗，但其中1隻仍因過重，動物園正規劃減肥計畫，其餘3隻都在今天對外亮相。

市立動物園動物組助理研究員彭仁隆現場接受聯訪時說，浣熊長期被飼養在不當空間，狀況較差，動物若在壓力大的環境會有異常行為，像舔身上的毛、自殘、繞圈圈等，這些行為難以治療，要用耐心矯正動物行為，園區提供足夠的空間讓浣熊使用，浣熊已不會緊張焦躁。

許淑華指出，園方提供浣熊最愛的水盆，還有吊床、棲台、水管等機關，除讓浣熊可舒適休息外，也能模擬野外覓食情況，並再次呼籲不要把野生動物當成寵物飼養。

動物園 北市 許淑華

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