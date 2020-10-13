9成毛糾結不成「狗」形！獸醫都認不出 網怒斥：該罰飼主坐牢

英國媒體《太陽報》（The Sun）日前報導，當地一名54歲婦人妃爾（Emily Louise Fiel, 54）先前將她死去的寵物犬愛比（Abbey）帶去獸醫院火化。獸醫發現愛比身上高達九成毛糾結在一起，一度還難以辨識是哪一種動物。

獸醫表示，妃爾疏於照顧愛比，讓愛比全身毛髮沾染自己的屎尿，且覆蓋厚重毛髮的腿，看起來就跟樹幹一樣。獸醫是從毛髮間透出來的爪子，才確認愛比是條狗。最後，獸醫向當地的防止虐待動物協會通報這則虐狗案例。

獸醫從毛髮間透出來的爪子，確認牠是條狗。圖／取自 Sun

上個月底，審理此案的法院判妃爾5年內禁止養狗，且須支付500英鎊（約合新台幣1.8萬元）罰款。

網友Loobyuslou認為法院判決太輕：「被告根本一輩子都該被禁止養狗。」網友MargaretRose也說，妃爾應該至少要關5年：「禁養狗5年是天大的笑話，法律這麼寬鬆，難怪虐待動物案層出不窮。」