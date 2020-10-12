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我要活下去！遭活埋牧羊犬自挖墳墓逃出 高速公路遇恩人

聯合新聞網 / 綜合報導
(右圖)一對狗飼主在狗兒身上注射有毒物質後試圖活埋牠，狗兒被救起時右腳還留有打針剃毛痕跡。(左圖)狗兒從墳墓爬出後被好心人救起，送到收容所等人認養。 。圖／取自metro
(右圖)一對狗飼主在狗兒身上注射有毒物質後試圖活埋牠，狗兒被救起時右腳還留有打針剃毛痕跡。(左圖)狗兒從墳墓爬出後被好心人救起，送到收容所等人認養。 。圖／取自metro

英國媒體《地鐵報》（Metro）日前報導俄羅斯一對狗飼主在七歲的德國牧羊犬科庫沙（Kiryusha）身上注射有毒物質後試圖活埋牠。但科庫沙清醒後，從牠的「墳墓」爬出來，跑到鄰近的道路上。

當地一名39歲駕駛利斯特塞娃（Olga Lystseva）在高速公路上發現科庫沙緩慢行走在雨中，於是下車查看科庫沙狀況，發現牠又濕又累，於是給牠吃點食物並放置在車子後座。接下來到收容所的149公里車程中，科庫沙始終沉沉入睡。

收容所將科庫沙的照片分享在社群平台上，並發現牠的來源及飼主。這對不願具名的飼主夫婦坦承，他們覺得科庫沙「不健康」所以決定棄養牠。他們先在科庫沙腿上注射致命的藥物，並將牠活埋在高速公路旁的森林裡。但獸醫表示，科庫沙被送到收容所時除了挨餓已久，其餘的身體狀況良好。

收容所員工感謝利斯特塞娃救科庫沙一命，說牠在收容所表現很鎮定：「不會橫衝直撞，也很少叫或跟其他狗發生衝突。」目前科庫沙已被有愛心的家庭領養。

高速公路 獸醫 俄羅斯 棄養

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