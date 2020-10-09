北市動物園添喜訊 棉頭絹猴再產雙胞胎

台北市動物園表示，穿山甲館裡的棉頭絹猴1月剛晉升新手爸媽，10月2日再產下雙胞胎。且上一胎的姊姊也會幫忙照顧寶寶，從一開始的不耐煩轉變成稱職好姊姊。

台北市立動物園表示，在熱帶雨林室內館（穿山甲館）裡，棉頭絹猴爸爸「阿金」與媽媽「小白」今年初才喜迎第一對雙胞胎，但保育員8月中注意到「小白」的體重又明顯上升，研判應該再度懷孕，果然10月2日一大早就觀察到「小白」背上多了一對剛出生的小寶寶。

動物園表示，當「小白」背孩子累了，會靠在「阿金」身上休息，讓寶寶爬到爸爸身上。因為棉頭絹猴是母系社會，上一胎的姊姊也會幫忙照顧。

動物園指出，有趣的是，姊姊第一次背寶寶時還不太習慣，顯得有些不耐煩，很快將寶寶還給媽媽；但她現在已經能獨自背起這對雙胞胎寶寶了，是個稱職的好姊姊。

動物園表示，在野外的棉頭絹猴大約一年可以生一胎，一胎會有一到兩隻的寶寶出生，並由雙親共同育幼。在動物園內圈養的棉頭絹猴因環境優良、生活上的風險較低、加上保育員悉心照顧，一年就有可能生到兩胎。

在寶寶剛出生時，會先由爸爸或媽媽背在背上，大約在3週後寶寶就能慢慢脫離父母的背，學習探索、攀爬、抓握、覓食等能力，隨著脫離背上的時間越來越長，最後進入獨立行動階段。

動物園提醒，棉頭絹猴夫妻在寶寶出生後較常待在距離遊客稍遠的巢箱附近，遊客若經過這對棉頭絹猴一家6口時，請輕聲細語、別打擾育幼。