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千里「鷹緣」一線牽！台日灰面鷲交流會墾丁登場

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
長榮大學定11日在墾管處舉辦「2020台日鷹緣交流會」，期透過三方官學合作，發揮更大生態保育行動效益。記者潘欣中／翻攝
長榮大學定11日在墾管處舉辦「2020台日鷹緣交流會」，期透過三方官學合作，發揮更大生態保育行動效益。記者潘欣中／翻攝

每年國慶日前後，是灰面鷲過境屏東恆春半島的高峰期，日本宮古島則是過境台灣的前一站，兩地長期紀錄調查灰面鷲遷徙生態，但從未交流；長榮大學11日在墾管處舉辦「2020台日鷹緣交流會」，期透過三方官學合作，發揮更大保育行動效益，受疫情影響，將以視訊連線宮古島市役所與亞洲猛禽研究與野生鳥類保護學會久貝勝盛，三方將針對未來合作議題線上討論，共同為生態保育努力。

「千里鷹緣一線牽！」長榮大學校長李泳龍表示，日本宮古島的生態環境，社區營造，環境教育等經驗對台灣而言，都是很好的參照，期望未來該校學生有機會能到訪，相互學習並經驗分享；2021年日本將舉辦灰面鵟鷹國際研討會，如果墾管處屆時參與，可以本次視訊連線的經驗，同步回饋國內。

他說，長榮大學這次國際連結計畫的主角是灰面鷲，因墾管處調查研究已有20餘年，日本宮古島市也是灰面鷲過境地之一，並把牠命為市鳥；該校曾邀日本專家久貝勝盛老師蒞校分享灰面鷲相關知識，綠能與環境資源學系主任賴信志更長期透過雷達資料庫、猛禽回波辨識系統觀測，希望透過串連墾管處、日本宮古島，共同將灰面鷲融入環境教育活動。

長榮大學與日本宮古島交流密切，2018年5月校長李泳龍拜會宮古島市長，提案合作計畫，當年9月與日本宮古島市簽訂合作備忘錄，11月在宮古島設立日本教育中心，目前正積極籌備宮古島分校； 在三方視訊交流會外，長榮大學團隊10日將到滿州國中參加墾管處年度的琅嶠鷹季活動，11日凌晨4時半到6時在滿州鄉佳樂水觀察起鷹。

日本 墾管處 長榮

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