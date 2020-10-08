快訊

國史館剔除馬習會文物 認定金門高粱與茅台是食品、沒歷史

諾貝爾文學獎揭曉 美國詩人葛綠珂獲桂冠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

惡霸犬非危險犬種 飼主籲農委會除名

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
多名美國惡霸犬的飼主帶著自己養的狗狗到立法院陳情，呼籲農委會不要將惡霸犬列管危險犬種。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
多名美國惡霸犬的飼主帶著自己養的狗狗到立法院陳情，呼籲農委會不要將惡霸犬列管危險犬種。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「惡霸犬很溫和不咬人，不要因為牠混有比特犬血統就禁止飼養！」民眾黨立委蔡壁如與美國惡霸犬的飼主們召開記者會。飼主王先生表示，惡霸犬是非常倚賴嘴巴散熱的犬種，如果被歸為危險犬種，出門都要戴口罩，很容易喪命。農委會科長鄭祝菁表示，會針對犬種進行更詳盡的評估。

惡霸與比特不同

惡霸犬（英文：American Bully）飼主王先生表示，惡霸犬雖然混有比特血統，但已經是百年以前的混血，惡霸犬的個性與比特完全不同，比特犬容易咬人，而惡霸犬性格溫和、還被世界育犬聯盟UKC認定為家庭伴侶犬種，國內外飼養惡霸犬都常常以陪伴小孩為主，因此希望惡霸犬不要被農委會新的規定列入危險犬種。

現場陳情的幾位飼主們也帶來惡霸犬，只見許多狗狗在冷氣房內，嘴巴還是喘得不停。飼主黃先生表示，台灣夏天太熱，惡霸犬出門散步，都有可能因為熱衰竭死亡，如果被列為危險犬種就需要帶防咬口罩，更容易造成惡霸犬喪命，飼主們也直批，惡霸犬的資料很容易查，為何農委會還要禁止？

農委會答應修正

黃先生也說，全台平均2萬件的狗咬傷案件中，過去比特才佔1-3件，今年只是意外比較多有6件，但對比起總共2萬起的案件來看，農委會不應該以犬種作為列入危險犬種的依據。農委會畜牧處科長鄭祝菁回應說，法規目前還在公告階段，2個月的公告期間也感謝飼主們提供資訊，讓農委會調整法規。

但鄭祝菁也說，過去也有立委召開協調會，要求比特犬種進行列管，因此他們會持續更動物產業、飼主等不同單位，在修法前進行溝通，包括犬隻的混血認定等都會以會議的方式與外界溝通，他們也理解惡霸犬的狀況，後續在法規也會進行調整。

【更多精采內容，詳見

農委會 比特犬

延伸閱讀

農委會預告修法禁養比特犬 蔡易餘為惡霸毛小孩請命

苗栗公館疑有屠狗及虐狗案 狗主：懷疑狗被毒死的

愛狗人士揭發苗栗公館疑似屠狗場 警方：不排除任何可能

禁新養比特犬 已飼養者要登記

相關新聞

影／一級保育動物綠蠵龜 魂斷苗縣合歡石滬海岸

苗栗縣後龍鎮外埔地區的合歡石滬一帶海岸，今天下午1點多發現一隻死亡海龜，海巡人員接獲通報趕往處理，死亡海龜經確認為一級保...

惡霸犬非危險犬種 飼主籲農委會除名

「惡霸犬很溫和不咬人，不要因為牠混有比特犬血統就禁止飼養！」民眾黨立委蔡壁如與美國惡霸犬的飼主們召開記者會。飼主王先生表示，惡霸犬是非常倚賴嘴巴散熱的犬種，如果被歸為危險犬種，出門都要戴口罩...

夏季大進補！阿拉斯加最肥灰熊出爐 體重近8個成年人

不同於人類冬季苦於減重，熊需要增胖才能平安過冬，而且還要變得越胖越好。美國阿拉斯加州近日就舉辦年度灰熊重量大賽，一隻體重...

博美犬遭丟入洗衣機攪到「眼神死」 飼主講1句真話卻笑翻眾人

不少飼主視毛小孩如同家人一般，給牠們吃好、穿好，也深怕一不小心讓牠們受到傷害。然而，近日有網友在自助洗衣店卻發現相當駭人的景象，竟然有一隻博美犬和許多衣物一起被丟到洗衣機裡。

【動物冷知識】老虎10年內恐滅絕？動保團體：百年內消失96%

哈囉，大家好，我是帽帽！ 上禮拜說了萬獸之王獅子的冷知識，今天來說森林之外老虎吧！

貓派、狗派你挺誰？養貓vs養狗的5個優點比一比

根據台灣權威寵物雜誌《哈寵誌》的調查，從農委會動保資訊網數字推估，台灣家貓的數量雖然仍不及家狗數量，但過去8年以來，家貓數量成長幅度達197%，遠高於家狗的成長幅度48%，貓派可說是快速增加。

黑琵來了 10日起啟動追鳥

國際保育鳥類黑面琵鷺來台過冬，先頭部隊已在9月中旬抵達，目前各地鳥友通報數量已超過百隻，台江國家公園管理處表示，上月16...

殺人鯨罕見「圍攻」船隻為報復？ 專家認為他們可能知道原因了

一個工作組成員10月7日發布的一份聲明稱，他們知道過去一段時間西班牙及葡萄牙為何發生殺人鯨攻擊船隻事件。自從8月10日起已有22宗相關報告，三分之一對船隻造成不同程度損壞。在一些個案中，操舵系統損壞。

「雙眼全盲也要找到你」 海豹追隨漁夫10年連失明也不放棄

美國線上媒體好消息網（Good News Network）報導，英國一名漁夫路易斯（Nicholas Lewis）跟海豹莎娜（Shauna）建立起10年情誼，直到今年莎娜雙眼全盲，仍一如往昔天天來找路易斯。

影／擋不住食物香！「圓寶」藏蘋果 媽媽竟這麼做...

大貓熊嗅覺相當靈敏，不論要覓食還是找伴侶，都需要依賴靈敏的嗅覺，才能順利完成任務，台北市立動物園保育員近來拿出蘋果想當拍...

加國發現50歲1.6噸「魚瑞」大白鯊 研究員讚嘆「海洋女王」

美國鯊魚研究組織「OCEARCH」上周五（2日）於加拿大新斯科舍省（Nova Scotia）盧嫩堡鎮（Lunenburg）一帶水域捕獲到一條雌性大白鯊，牠身長逾5.2公尺，重達1.6噸，經採樣檢查發現其年齡竟高達50歲；由於體積比一般鯊魚巨大，研究人員形容牠為「海洋女王」（Queen of the Ocean）。

黑面琵鷺來度冬！先頭部隊上百隻抵台 本周六展開鳥調

來台度冬的第一批黑面琵鷺在今年9月中旬已經來到台南，鳥友通報日前已有近百隻來到台灣，台江國家公園管理處9月16日在曾文溪...

熱門新聞

寒露後，這些生肖運勢有重大轉變！

台大畢業待遇有比較優渥嗎？他列18位台大校友年薪大PK

開打4天醫院診所公費流感疫苗傳用罊 醫：史無前例

他被裁員偷開小黃養家 半年後意外載到妻小一句話惹哭網友

殺人鯨罕見「圍攻」船隻為報復？ 專家認為他們可能知道原因了

整理包／台北國慶大會、台南煙火皆吸睛！雙十連假全台交通疏導措施報你知

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。