惡霸犬非危險犬種 飼主籲農委會除名

「惡霸犬很溫和不咬人，不要因為牠混有比特犬血統就禁止飼養！」民眾黨立委蔡壁如與美國惡霸犬的飼主們召開記者會。飼主王先生表示，惡霸犬是非常倚賴嘴巴散熱的犬種，如果被歸為危險犬種，出門都要戴口罩，很容易喪命。農委會科長鄭祝菁表示，會針對犬種進行更詳盡的評估。

惡霸與比特不同

惡霸犬（英文：American Bully）飼主王先生表示，惡霸犬雖然混有比特血統，但已經是百年以前的混血，惡霸犬的個性與比特完全不同，比特犬容易咬人，而惡霸犬性格溫和、還被世界育犬聯盟UKC認定為家庭伴侶犬種，國內外飼養惡霸犬都常常以陪伴小孩為主，因此希望惡霸犬不要被農委會新的規定列入危險犬種。

現場陳情的幾位飼主們也帶來惡霸犬，只見許多狗狗在冷氣房內，嘴巴還是喘得不停。飼主黃先生表示，台灣夏天太熱，惡霸犬出門散步，都有可能因為熱衰竭死亡，如果被列為危險犬種就需要帶防咬口罩，更容易造成惡霸犬喪命，飼主們也直批，惡霸犬的資料很容易查，為何農委會還要禁止？

農委會答應修正

黃先生也說，全台平均2萬件的狗咬傷案件中，過去比特才佔1-3件，今年只是意外比較多有6件，但對比起總共2萬起的案件來看，農委會不應該以犬種作為列入危險犬種的依據。農委會畜牧處科長鄭祝菁回應說，法規目前還在公告階段，2個月的公告期間也感謝飼主們提供資訊，讓農委會調整法規。

但鄭祝菁也說，過去也有立委召開協調會，要求比特犬種進行列管，因此他們會持續更動物產業、飼主等不同單位，在修法前進行溝通，包括犬隻的混血認定等都會以會議的方式與外界溝通，他們也理解惡霸犬的狀況，後續在法規也會進行調整。

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