聽新聞
test
0:00 / 0:00
博美犬遭丟入洗衣機攪到「眼神死」 飼主講1句真話卻笑翻眾人
不少飼主視毛小孩如同家人一般，給牠們吃好、穿好，也深怕一不小心讓牠們受到傷害。然而，近日有網友臉書社團爆廢公社po出照片，在自助洗衣店發現相當駭人的景象，竟然有一隻博美犬和許多衣物一起被丟到洗衣機裡。
只見這隻博美犬似乎已經被洗衣機翻攪到「眼神死」，一動也不動地躺在機器裡頭，po文的網友寫道「阿狗你怎麼在裡面啦…一走進來整個人都嚇到了。」此外，從照片還可發現，小狗和衣物是被放在屬於大型的洗衣機裡，可以容納的衣物量比較多。
貼文一出也引發許多人留言，有人表示「這要是真的狗放進去的話，早就沒命了」、「動保團體會出來抗議虐狗行為」、「還活著嗎？」但也有人很仔細地看了拍攝的照片，看出了端倪。
而底下留言也釣出小狗的主人出面回應說，「這是我家的..抱枕！她還活著，謝謝大家。」其他人也紛紛表示「太嚇人」、「太逼真了吧」、「如果是真的，我會昏倒」，但也有人覺得這個抱枕實在做得很可愛，難怪會引發誤會一場。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言