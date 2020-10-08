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博美犬遭丟入洗衣機攪到「眼神死」 飼主講1句真話卻笑翻眾人

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在自助洗衣店的洗衣機裡看見一隻博美犬。圖擷自爆廢公社
網友在自助洗衣店的洗衣機裡看見一隻博美犬。圖擷自爆廢公社

不少飼主視毛小孩如同家人一般，給牠們吃好、穿好，也深怕一不小心讓牠們受到傷害。然而，近日有網友臉書社團爆廢公社po出照片，在自助洗衣店發現相當駭人的景象，竟然有一隻博美犬和許多衣物一起被丟到洗衣機裡。

只見這隻博美犬似乎已經被洗衣機翻攪到「眼神死」，一動也不動地躺在機器裡頭，po文的網友寫道「阿狗你怎麼在裡面啦…一走進來整個人都嚇到了。」此外，從照片還可發現，小狗和衣物是被放在屬於大型的洗衣機裡，可以容納的衣物量比較多。

貼文一出也引發許多人留言，有人表示「這要是真的狗放進去的話，早就沒命了」、「動保團體會出來抗議虐狗行為」、「還活著嗎？」但也有人很仔細地看了拍攝的照片，看出了端倪。

而底下留言也釣出小狗的主人出面回應說，「這是我家的..抱枕！她還活著，謝謝大家。」其他人也紛紛表示「太嚇人」、「太逼真了吧」、「如果是真的，我會昏倒」，但也有人覺得這個抱枕實在做得很可愛，難怪會引發誤會一場。

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