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殺人鯨罕見「圍攻」船隻為報復？ 專家認為他們可能知道原因了

香港01 / 許懿安
殺人鯨。 圖／ingimage
殺人鯨。 圖／ingimage

一個工作組成員10月7日發布的一份聲明稱，他們知道過去一段時間西班牙及葡萄牙為何發生殺人鯨攻擊船隻事件。自從8月10日起已有22宗相關報告，三分之一對船隻造成不同程度損壞。在一些個案中，操舵系統損壞。

一批來自西班牙及葡萄牙的專家，包括海洋生物學家及政府官員認為，可能是之前發生過令牠們厭惡事件，導致牠們對準船舵發動攻擊。

他們通過相片、影片分辨到，有3條殺人鯨涉及61%的「襲擊」個案。牠們身上的傷痕，有部分是因與船隻接觸造成的。

工作組7日發布的聲明中指出，這種奇怪以及新的行為，可能緣於殺人鯨曾在遇上船隻時發生不快事件，在這種情況下，船速可能是一個關鍵因素。他們說現時他們未有證據可證明，襲擊會在什麼情況下發生，或不肯定什麼船會被針對。他們亦未能確定，這些事件是意外或是牠們蓄意的。

有研究員稱，殺人鯨或是在看到帆船時覺得須追逐它的舵，以令船隻慢下來。他們也說，殺人鯨這麼做可能是出於好奇，並在過程中發現自己有能力導致一個大型的、移動中的物件放慢行動。

目擊者稱牠們可弄沉船隻

7月已發生數次殺人鯨襲擊事件。海洋生物學的莫里斯（Victoria Morris）7月29日所駕駛的船在直布羅陀海峽航行，被9條殺人鯨包圍及攻擊且長達1個小時。

她指牠們的導致船舵受損，引擎當場失效。全船4人都忙成一團：有人在準備救生艇、有人發出求救訊號，她則去拿起裝有重要物品的袋，準備棄船。

她說「（牠們的）聲音真的很可怕。 牠們在撞龍骨，現場迴盪着可怕的聲音，我認為牠們可使船隻翻沉。 當他們溝通時有那種震耳欲聾的聲音，又互相吹口哨。 聲音大到我們不得不叫喊。 」她說感覺牠們的行動是「全面協調的」。

莫里斯7月22日一名護士哈里斯（Beverly Harris）和其夫拉格（Kevin Large）在巴爾瓦特附近駕駛帆船時，發生類似事件，雙方對峙大約20分鐘。他們的船被逼轉向。

一艘貨船貨船7月23日也遭到4隻虎鯨的攻擊逾50分鐘，導致船身傾斜、船員受傷。船主認為殺人鯨有試圖把船身抬起。

通常會被稱為殺人鯨的Killer Whale其實名為虎鯨（Orcinus orca，Orca），牠對海豹、海獅、海象及其他鯨豚來說才有攻擊性。牠們通常不會主動攻擊人類，人類亦不是牠的主食。

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文章授權轉載自《香港01》

殺人鯨

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