快訊

諾貝爾化學獎揭曉！美法兩位女性科學家獲獎

說原諒太難？修復式司法在刑事審理中的練習題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「雙眼全盲也要找到你」 海豹追隨漁夫10年連失明也不放棄

聯合新聞網 / 綜合報導
英國一名漁夫跟海豹建立起10年情誼，直到今年海豹雙眼全盲，仍一如往昔天天來找漁夫。 。圖／取自goodnewsnetwork
英國一名漁夫跟海豹建立起10年情誼，直到今年海豹雙眼全盲，仍一如往昔天天來找漁夫。 。圖／取自goodnewsnetwork

美國線上媒體好消息網（Good News Network）報導，英國一名漁夫路易斯（Nicholas Lewis）跟海豹莎娜（Shauna）建立起10年情誼，直到今年莎娜雙眼全盲，仍一如往昔天天來找路易斯。

路易斯說他10年前跟當時還是小海豹的莎娜首次相遇。莎娜探出頭找食物，他給莎娜吃魚，自此，莎娜便每天都會來跟路易斯打招呼。

41歲的路易斯是4個孩子的爸，他說每天都能看見莎娜，她就像自己的孩子「深深愛著她。」

莎娜常在下午現身，跟著路易斯的船悠游在港灣邊，最後會享用路易斯給她的鯖魚。路易斯表示，每次看到莎娜等他們出現，都覺得很開心「感覺像跟她約好見面。」

但是，去年底莎娜左眼開始出現白白的一層膜，半年後雙眼全變白。路易斯說，莎娜現在已經完全失去視力，變得更容易受傷，所以他會給莎娜更多額外的照顧。

全盲後的莎娜仍每天向路易斯報到。路易斯表示，自己不會將他們之間的情誼視為理所當然，對他來說，莎娜永遠是他的「家人」。

英國

延伸閱讀

年僅2歲女童獨自橫渡200公尺寬湖泊 網驚呼：上輩子是魚吧

懸疑現蹤！她跟家人失聯整整2年 在海上漂流被救起

生日玩不出花樣？動物園派樹懶、企鵝、海象大喊「專屬祝福」

小海豹跳進橡膠皮艇共划 夫妻被萌翻：牠很享受

相關新聞

「雙眼全盲也要找到你」 海豹追隨漁夫10年連失明也不放棄

美國線上媒體好消息網（Good News Network）報導，英國一名漁夫路易斯（Nicholas Lewis）跟海豹莎娜（Shauna）建立起10年情誼，直到今年莎娜雙眼全盲，仍一如往昔天天來找路易斯。

影／擋不住食物香！「圓寶」藏蘋果 媽媽竟這麼做...

大貓熊嗅覺相當靈敏，不論要覓食還是找伴侶，都需要依賴靈敏的嗅覺，才能順利完成任務，台北市立動物園保育員近來拿出蘋果想當拍...

加國發現50歲1.6噸「魚瑞」大白鯊 研究員讚嘆「海洋女王」

美國鯊魚研究組織「OCEARCH」上周五（2日）於加拿大新斯科舍省（Nova Scotia）盧嫩堡鎮（Lunenburg）一帶水域捕獲到一條雌性大白鯊，牠身長逾5.2公尺，重達1.6噸，經採樣檢查發現其年齡竟高達50歲；由於體積比一般鯊魚巨大，研究人員形容牠為「海洋女王」（Queen of the Ocean）。

黑面琵鷺來度冬！先頭部隊上百隻抵台 本周六展開鳥調

來台度冬的第一批黑面琵鷺在今年9月中旬已經來到台南，鳥友通報日前已有近百隻來到台灣，台江國家公園管理處9月16日在曾文溪...

圓寶將滿百日齡體重破6公斤 練習走路模樣超萌

台北市立動物園今天表示，大貓熊寶寶「圓寶」明天滿百日齡，現正努力練習走路，由於後腳還不太有力，有時會用頭作為平衡點向前滑...

寵物照顧需有證照違罰10～300萬 要求鬆綁

立委何志偉上午邀集寵物保母服務業者及農委會官員，在立法院舉行「寵物保母產業座談會」，就寵物照顧的「新創模式」與「政府管理...

認養後又被退回 「妹妹」成為板橋動物之家最佳公關

新北板橋動物之家的「妹妹」是招牌的公關犬，但過去曾被民眾認養過，只是為適應家庭生活又被退回，新北動保處指出，認養犬貓前皆...

新北2隻大冠鷲 重返天空

10月4日是世界動物日，新北市長侯友宜昨到石碇區小格頭野鳥中途之家，放飛2隻受傷復原的大冠鷲，宣導民眾通報受傷野生動物，...

受傷大冠鷲回家了 新北明年增至20動物救傷站

10月4日是世界動物日，新北市長侯友宜今前往石碇區小格頭野鳥中途之家，野放兩隻受傷復原的大冠鷲，藉此宣導民眾通報受傷野生...

外國工程師自製「迷你競技場」 松鼠超敏捷完美完成8道關卡

在香港大型的公園或綠化不多，所以比較少見到松鼠，不過在外國松鼠就好像鄰居一樣到處走動，而且身手非常靈活。擁有千萬追蹤者的外國YouTuber Mark Rober就用他的科學頭腦，製造了一個「松鼠競技場」，松鼠要經過8個機關才可到達最終裝有核桃的盒子。

受傷台灣黑熊休養3天 已恢復體力和警戒天性

林務局東勢林區管理處今天表示，10月1日由東卯山救援一隻誤中陷阱之黑熊至特有生物研究保育中心低海拔試驗站照養，經過3天照...

影／路人餵食家犬 牠卻中毒走了 飼主心碎：怎麼忍心？

雲林古坑鄉桂林村民宅本月1日傳出家犬遭毒死事件，飼主鍾姓女子所養的小黑狗「麻糬」，在當天中午12點32分吃了一名路過騎士...

熱門新聞

3千萬張的50元塑膠鈔票 老外珍藏完美對齊：時代的眼淚絕版了！

長期睡前吃蛋糕 急性心肌梗塞

新竹人快抬頭看天空！ 鄭明典：可看到整齊的層雲邊界

實名制口罩缺「熔噴不織布」 新北：已請衛福部清查

10月8日起限時4天！7-11「特大杯美式咖啡、特大杯拿鐵、黑糖珍珠撞奶」第2杯半價

昌鴻增強為中颱！最新路徑曝光大迴轉北上 影響看這

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。