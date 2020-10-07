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「雙眼全盲也要找到你」 海豹追隨漁夫10年連失明也不放棄
美國線上媒體好消息網（Good News Network）報導，英國一名漁夫路易斯（Nicholas Lewis）跟海豹莎娜（Shauna）建立起10年情誼，直到今年莎娜雙眼全盲，仍一如往昔天天來找路易斯。
路易斯說他10年前跟當時還是小海豹的莎娜首次相遇。莎娜探出頭找食物，他給莎娜吃魚，自此，莎娜便每天都會來跟路易斯打招呼。
41歲的路易斯是4個孩子的爸，他說每天都能看見莎娜，她就像自己的孩子「深深愛著她。」
莎娜常在下午現身，跟著路易斯的船悠游在港灣邊，最後會享用路易斯給她的鯖魚。路易斯表示，每次看到莎娜等他們出現，都覺得很開心「感覺像跟她約好見面。」
但是，去年底莎娜左眼開始出現白白的一層膜，半年後雙眼全變白。路易斯說，莎娜現在已經完全失去視力，變得更容易受傷，所以他會給莎娜更多額外的照顧。
全盲後的莎娜仍每天向路易斯報到。路易斯表示，自己不會將他們之間的情誼視為理所當然，對他來說，莎娜永遠是他的「家人」。
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