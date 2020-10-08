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貓派、狗派你挺誰？養貓vs養狗的5個優點比一比

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

有任何疑難雜症想了解？或是有想看的排名主題？點我題目


貓派vs狗派

根據台灣權威寵物雜誌《哈寵誌》的調查，從農委會動保資訊網數字推估，台灣家貓的數量雖然仍不及家狗數量，但過去8年以來，家貓數量成長幅度達197%，遠高於家狗的成長幅度48%，貓派可說是快速增加。

不過到底都是哪些原因，讓人最後決定加入貓派，又或者是狗派。今天的《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，帶大家看看網友公認養貓、養狗的好處分別有哪些。

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貓狗大戰

貓派站出來！

有「人類的統治者」之稱，近幾年來全台家貓數快速崛起，貓派勢力快速壯大，但看在狗派眼中，天生傲嬌討人厭的貓貓到底有哪些只有貓奴才懂的優點呢。

image source:讀者提供

cat

No.1 可以吸

對於每一位貓奴來說，一定都曾有過無法自拔的吸貓成癮症，禁不住誘惑把鼻子湊上主子，大口大口的嘗試吸取身上每一個角落的氣味，旁人看起來就有如缺氧般的浮誇。正因為貓貓的體味一般來說比狗狗淡，才可以這樣盡情猛吸。如果是狗狗剛從外面玩回來，或是很多天沒洗澡，恐怕就要先擔心自己有被氣味熏死的可能。

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No.2 房東通常接受養貓

有養毛小孩無殼租屋族，最麻煩的是許多房東並不接受養寵物的房客，找房子的過程往往比其他人更為辛苦。不過一般來說，房東接受養貓的比例比養狗高，因為貓雖然會亂抓，但比較不會亂咬家具，晚上也不怕吠叫被鄰居抗議，所以許多房東儘管說禁養寵物，卻會對貓貓網開一面，接受養貓的房客。

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No.3 會抓蟑螂老鼠

如果只是為了抓老鼠而養貓，絕對是一件相當愚蠢的事情，因為並非每隻貓都會抓老鼠。不過相較於狗狗來說，貓貓偶爾抓一隻老鼠、蟑螂，放在你面前當作驚喜的比例確實比較高，所以總是給人一種可以幫忙解決鼠患的「好寶寶」感覺。

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No.4 愛乾淨會自己清理

每天照三餐舔毛洗澡，就連腳底也不放過，貓貓就是這麼愛乾淨的動物，完全不用擔心會像出門散步回來的狗狗，哪怕渾身沾滿塵土，進家門還是先繞著整個屋子跑跑跳跳，絲毫不在意自己身上或腳底沾了什麼，反正保持乾淨永遠不是狗狗在意的事情。

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No.5 不用每天帶出門遛

現代年輕人經常加班，早出晚歸的生活型態，不需要每天帶出門遛的貓貓因此成為許多人的選擇。想想如果加班回到家，只想攤在床上什麼都不想做的時候，一旁的狗狗卻興奮的咬著牽繩暗示散步時間又到了，絕對會忍不住心想為何你不是隻貓啊！

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狗派站出來！

就算貓派勢力快速壯大，但目前仍然是有著「人類最忠心的朋友」稱號的狗狗天下，不只是一起散步運動的好夥伴，也是看家的好幫手，更有著看似永遠用不完的活力希望你陪他一起玩，替平凡乏味的生活增添不少樂趣，這些狗派才懂的養狗優點你認同幾個呢。

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No.1 親人

狗派最常反駁貓貓比較棒的一大理由，就是狗狗比較親人，貓貓總是跩到天上，不知道在傲嬌幾點。反觀狗狗只要輕輕叫他的名字，就會興奮的搖著尾巴跑到面前，這樣熱情的天性誰能抗拒？更何況不少人稱讚貓貓很可愛時，都會說他是「一隻像狗狗的貓貓」，由此得出親人的狗狗還是比較棒！

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No.2 可以幫忙看家

如果論各自的本領，貓貓愛抓不抓老鼠蟑螂可以拿出來講，那狗狗看家的本事當然也上的了檯面。通常只要外面有一點風吹草動，就會立刻提高警覺，更不用多說如果真有人闖進家中，絕對馬上狂吠通知家中主人，反觀如果今天養的是貓，哪天真的有陌生人闖進家裡，大概只會看一眼就翻肚繼續呼呼大睡吧。

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No.3 聰明好訓練

握手、裝死、翻滾等等，各式各樣的特技都難不倒聰明的狗狗，反觀貓貓要訓練就相對難上許多。其實說到底並非貓比狗笨，只是他們一般來說懶得理你，如果希望自己家的毛小孩身懷十八般武藝，狗狗絕對不會讓你失望。

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No.4 會熱情迎接你回家

每天上班辛苦的回到家，打開門狗狗不是一秒飛撲到身上，就是興奮的搖尾巴熱情迎接你回家，相信這是不少狗派夢寐以求的畫面。反之如果養的是貓，大概回到家打開門，只會遠遠的望著你打一個呵欠，翻身便繼續呼呼大睡。

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No.5 可以帶出門散步

走在路上很常看到遛狗的民眾，但基本上不會看到有人在遛貓，因為貓天生就不適合帶出門散步，相對來說狗更愛往外跑。因此如果自己本身是喜歡每天出門走走的人，並且想要帶上自己家毛小孩，養狗還是比較好的選擇。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年10月08日至2020年10月06日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『養貓、養狗優點』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

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