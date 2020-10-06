赤腹鷹過境墾丁創新高 灰面鷲雙十迎高峰

秋季是猛禽過境台灣季節，赤腹鷹、灰面鷲從9月至今讓台灣天空很熱鬧，最佳賞鷹地墾丁，今年至10月4日累計赤腹鷹過境25萬8132隻創31年新高；灰面鷲已無縫接軌登場，雙十節將迎高峰。

墾丁是秋季過境台灣猛禽南飛東南亞最後棲息地，過境的猛禽以赤腹鷹和灰面鷲最大量，今年赤腹鷹秋季過境不論是單日或年度累計，雙雙都創31年計畫性調查以來最高紀錄。

墾丁國家公園管理處從1988年開始進行秋季猛禽調查，根據墾管處委託台灣猛禽研究會調查，2017年9月16日赤腹鷹單日7萬18隻，今年9月19日過境赤腹鷹7萬1608隻已刷新單日歷史紀錄。

除了單日破紀錄外，從9月初累計至10月4日，墾丁今年秋季累計赤腹鷹過境來到25萬8132隻，打破去年25萬7700餘隻的歷史紀錄，也創31年來新高。

從墾管處技士退休、屏東鳥會常務監事蔡乙榮表示，赤腹鷹過境墾丁目前已到尾聲，每天過境約只零星數百或數千隻，倒是灰面鷲（灰面鵟鷹，又叫國慶鳥）從9月底以來，過境數量每天都在增加，到今天累計達600多隻。

蔡乙榮說，以往灰面鷲過境高峰會在雙十節後的10月中旬，單日會有數千隻，年度可達7萬多隻，但這幾天單日過境數量比去年還要多，預計雙十節連假會有數百甚至數千的大量，恆春半島的灰面鷲過境正持續加溫中。

灰面鷲過境最吸引賞鳥人的就是每天傍晚大批灰面鷲在天空盤旋準備要飛進樹林裡棲息的落鷹畫面，盤旋的灰面鷲在天空形成壯觀的「鷹河」景象，又以「鷹柱」的自然奇景群體俯衝入樹林棲息，滿州里德村是賞鷹最佳地點。

10日晚上6時至8時，墾管處在滿州國中辦「鷹緣際會」講座，由蔡乙榮講演，傍晚，蔡乙榮與里德社區的解說員也會帶領遊客觀賞落鷹。

近年，屏東觀賞灰面鷲新增瑪家鄉禮納里永久屋部落據點，茂林國家風景區管理處今年首度在禮納里遊客中心廣場舉辦賞鷹駐點解說活動，與高雄市野鳥協會合辦，時間是11日與18日的上午8時30分至11時、下午2時30分至5時。

蔡乙榮表示，近3年來，高屏鳥會人士在禮納里發現灰面鷲過境的數量可觀，並展開紀錄，數量雖沒墾丁來得多，但禮納里因有群山，灰面鷲棲息範圍廣，不像滿州只侷限在小片樹林，因此，所看到灰面鷲在天空翱翔範圍較廣，但相對也遠。