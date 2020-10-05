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圓寶將滿百日齡體重破6公斤 練習走路模樣超萌

中央社 / 台北5日電
台北市立動物園表示，大貓熊寶寶「圓寶」5日滿99日齡，體重6063公克，現正努力練習走路，模樣相當可愛，也越來越有活動力。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園表示，大貓熊寶寶「圓寶」5日滿99日齡，體重6063公克，現正努力練習走路，模樣相當可愛，也越來越有活動力。圖／台北市立動物園提供

台北市立動物園今天表示，大貓熊寶寶「圓寶」明天滿百日齡，現正努力練習走路，由於後腳還不太有力，有時會用頭作為平衡點向前滑行，身上白毛因在地上擦過變成灰色。

動物園表示，「圓寶」今天99日齡，體重6063公克，現正努力練習走路，由於後腳還不太有力，雖想自行前進，仍有些力不從心，心急時甚至會用頭作為平衡點向前滑行，身上的白毛在地上擦過後瞬間變成灰色。

動物園指出，明天將滿百日齡的「圓寶」越來越有活力，也期待自己快快長大，好跟著媽媽「圓圓」嘗試各種新事物。

另外，去年才從荷蘭中部靈長類公園（ApenheulPrimate Park）來到台北市立動物園的母金剛猩猩Tayari和Iriki，今年首次歡度中秋佳節，不免入境隨俗品嚐應景水果柚子。

動物園表示，初次見到柚子的Tayari和Iriki先警慎觀察，再淺嚐幾口，重複幾次後才確認是可吃的食物；相較之下，已經很在地化的公金剛猩猩D’jeeco一拿到柚子立刻懂得撥開享用，與來自荷蘭的母金剛猩猩反應截然不同。

動物園 圓寶

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