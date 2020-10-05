寵物照顧需有證照違罰10～300萬 要求鬆綁

立委何志偉上午邀集寵物保母服務業者及農委會官員，在立法院舉行「寵物保母產業座談會」，就寵物照顧的「新創模式」與「政府管理」該如何取得平衡進行討論。何志偉表示，依據統計年底毛小孩的數量，將會超過15歲以下的孩童，顯示「寵物時代」的來臨，毛小孩寄養需求龐大。但就現行的「特定寵物業管理辦」，規範犬貓寄養業需要有證照，只要一般民眾有收費代為照顧犬貓，會被開罰10〜300萬台幣，顯示「寵物寄養」或是「到府寵物服務」的創新需求與主管機關管理層面產生衝突。

因此建議寵物照顧法制化，規劃出到府寵物服務從業人員的資格認定的證照課程及證照考試，透過專立「到府寵物服務」微型法規，讓執業人員有法可循。 立委何志偉上午邀集寵物保母服務業者及農委會官員，在立法院舉行「寵物保母產業座談會」，就寵物照顧的「新創模式」與「政府管理」該如何取得平衡進行討論。記者黃義書／攝影 立委何志偉上午邀集寵物保母服務業者及農委會官員，在立法院舉行「寵物保母產業座談會」，就寵物照顧的「新創模式」與「政府管理」該如何取得平衡進行討論。記者黃義書／攝影 立委何志偉上午邀集寵物保母服務業者及農委會官員，在立法院舉行「寵物保母產業座談會」，就寵物照顧的「新創模式」與「政府管理」該如何取得平衡進行討論。記者黃義書／攝影 立委何志偉上午邀集寵物保母服務業者及農委會官員，在立法院舉行「寵物保母產業座談會」，就寵物照顧的「新創模式」與「政府管理」該如何取得平衡進行討論。記者黃義書／攝影 立委何志偉上午邀集寵物保母服務業者及農委會官員，在立法院舉行「寵物保母產業座談會」，就寵物照顧的「新創模式」與「政府管理」該如何取得平衡進行討論。記者黃義書／攝影