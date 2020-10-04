外國工程師自製「迷你競技場」 松鼠超敏捷完美完成8道關卡

在香港大型的公園或綠化不多，所以比較少見到松鼠，不過在外國松鼠就好像鄰居一樣到處走動，而且身手非常靈活。擁有千萬追蹤者的外國YouTuber Mark Rober就用他的科學頭腦，製造了一個「松鼠競技場」，松鼠要經過8個機關才可到達最終裝有核桃的盒子。

前NASA工程師Mark Rober常以他的科學和機械頭腦做出不少有趣的發現和新發明。早前他看到松鼠偷食他放在花園本來用來餵雀鳥的乾果，乾果用盒子裝住，但松鼠總能找到乾果的出口，或打開盒子的頂蓋，即使用了3款不同的盒子裝乾果都被松鼠「破解」。

看到松鼠靈活的身手及強勁的彈跳力，Mark Rober決定製作了8個關卡讓松鼠攀爬，並從當中觀察牠們的行動方式。他製作的關卡就如電視中看到的競技挑戰節目，要爬吊橋、迷宮、旋轉機器，還準備了打卡位讓松鼠拍照。

Mark Rober製作了8個關卡讓松鼠攀爬。（Mark Rober YouTube圖片）

松鼠們成功過了8關就可以吃到整盒的核桃，不過如果在其中一關失敗了，因為其他關卡的棍子都十分滑手，只有開始第一關的棍子是松鼠可以爬上去的，所以只有重新由第一關開始。

挑戰的松鼠有4隻，最後全部都成功過8關。不過，松鼠都不免有失手跌下地上的時候，但松鼠不會因而受傷，Mark Rober把畫面慢動作解釋，松鼠會把身體盡量展開，猶如降低傘一樣減低速度，到快落地時伸出4肢著地，所以即使更高的位置跳下，牠們都不會受傷。

最後一關，如果松鼠觸碰了機關就會被彈飛。（Mark Rober YouTube圖片）

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文章授權轉載自《香港01》