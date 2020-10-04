快訊

基進黨指嘉義荷花大量枯萎 朱學恒譏：以後都插假花

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外國工程師自製「迷你競技場」 松鼠超敏捷完美完成8道關卡

香港01 / 向樂高
啟發Mark Rober的是看到松鼠偷食他放在花園本來用來餵雀鳥的乾果。（Mark Rober YouTube圖片）
啟發Mark Rober的是看到松鼠偷食他放在花園本來用來餵雀鳥的乾果。（Mark Rober YouTube圖片）

在香港大型的公園或綠化不多，所以比較少見到松鼠，不過在外國松鼠就好像鄰居一樣到處走動，而且身手非常靈活。擁有千萬追蹤者的外國YouTuber Mark Rober就用他的科學頭腦，製造了一個「松鼠競技場」，松鼠要經過8個機關才可到達最終裝有核桃的盒子。

前NASA工程師Mark Rober常以他的科學和機械頭腦做出不少有趣的發現和新發明。早前他看到松鼠偷食他放在花園本來用來餵雀鳥的乾果，乾果用盒子裝住，但松鼠總能找到乾果的出口，或打開盒子的頂蓋，即使用了3款不同的盒子裝乾果都被松鼠「破解」。

看到松鼠靈活的身手及強勁的彈跳力，Mark Rober決定製作了8個關卡讓松鼠攀爬，並從當中觀察牠們的行動方式。他製作的關卡就如電視中看到的競技挑戰節目，要爬吊橋、迷宮、旋轉機器，還準備了打卡位讓松鼠拍照。

Mark Rober製作了8個關卡讓松鼠攀爬。（Mark Rober YouTube圖片）
Mark Rober製作了8個關卡讓松鼠攀爬。（Mark Rober YouTube圖片）

松鼠們成功過了8關就可以吃到整盒的核桃，不過如果在其中一關失敗了，因為其他關卡的棍子都十分滑手，只有開始第一關的棍子是松鼠可以爬上去的，所以只有重新由第一關開始。

挑戰的松鼠有4隻，最後全部都成功過8關。不過，松鼠都不免有失手跌下地上的時候，但松鼠不會因而受傷，Mark Rober把畫面慢動作解釋，松鼠會把身體盡量展開，猶如降低傘一樣減低速度，到快落地時伸出4肢著地，所以即使更高的位置跳下，牠們都不會受傷。

最後一關，如果松鼠觸碰了機關就會被彈飛。（Mark Rober YouTube圖片）
最後一關，如果松鼠觸碰了機關就會被彈飛。（Mark Rober YouTube圖片）

延伸閱讀：

MUJI人氣零食/咖哩/冷凍食品排行 清點23大無印必買食品

爛面斷手Hello Kitty標價50萬元稱抱了30年 網友：細思極恐

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

外國工程師自製「迷你競技場」 松鼠超敏捷完美完成8道關卡

在香港大型的公園或綠化不多，所以比較少見到松鼠，不過在外國松鼠就好像鄰居一樣到處走動，而且身手非常靈活。擁有千萬追蹤者的外國YouTuber Mark Rober就用他的科學頭腦，製造了一個「松鼠競技場」，松鼠要經過8個機關才可到達最終裝有核桃的盒子。

受傷台灣黑熊休養3天 已恢復體力和警戒天性

林務局東勢林區管理處今天表示，10月1日由東卯山救援一隻誤中陷阱之黑熊至特有生物研究保育中心低海拔試驗站照養，經過3天照...

影／路人餵食家犬 牠卻中毒走了 飼主心碎：怎麼忍心？

雲林古坑鄉桂林村民宅本月1日傳出家犬遭毒死事件，飼主鍾姓女子所養的小黑狗「麻糬」，在當天中午12點32分吃了一名路過騎士...

斷趾台灣黑熊食慾不錯 傷後第三天情緒生理狀況漸穩定

一隻台灣黑熊前天在台中和平果園誤觸陷阱山豬吊受傷，經麻醉脫困後，送至特有生物研究保育中心低海拔試驗站安置及治療。東勢林管...

分享喜悅！日本「桂濱水族館」人氣水獺情侶生寶寶了

以帥哥飼育員與動物們可愛互動，以及有如綜藝節目般有趣的線上經營，紅遍水族館界的「高知縣桂濱水族館」又有新話題。館內人氣動...

讓「寵物」評選好飯店！「最佳隊員」送10晚免費住宿

一份最新網路調查指出，近半年全球對於「寵物友善飯店」的需求遽增，搜尋量大增3倍，其中，「寵物分離焦慮症」是主要原因。Ho...

世界最長壽！這隻魚超過500歲 從16世紀活到現在

說起長壽的動物，一般人可能想到的都是烏龜、鯉魚之類的。不過這幾年，卻發現了遠比烏龜還要長壽的魚類，壽命甚至超過五百年。

【校園浪浪／上】全台三千校 認養校犬貓不到三百所

教育部推動校園認養流浪動物，把「浪浪」變成校犬、校貓，4年多來全國3000多所高中以下學校，只有120所學校響應。民間動保團體統計，全國不到300所校園有貓狗，比率偏低。

黑熊悲吼／減少誤捕 試辦精準式陷阱

標記編號「七一一」的公台灣黑熊前天落入農民防山豬的陷阱受傷，引發立法禁用套索爭議，農委會林務局表示，為了避免黑熊誤入陷阱...

中陷阱3次…斷趾台灣黑熊醒了

前天誤觸陷阱的公台灣黑熊，受困掙扎、滿嘴是血的痛苦畫面曝光，引發不少民眾關注。特生中心獸醫表示，黑熊昨麻醉退了，已恢復意...

讓路殺毛小孩善終 7縣市專業處理

車禍路殺的犬貓遺體，以往常被當作廢棄物丟棄，雙北、台中、桃園、雲林和嘉義等縣市，都已建立讓路殺毛小孩獲得善終機制，幫助毛...

路殺犬貓當垃圾處理 部分縣市壓扁焚燒 被指太殘忍

近年許多民眾都善待飼養的犬貓，即使是流浪動物的善終權也漸受到重視。但台南等縣市仍將路殺犬貓遺體當作廢棄物處理，和垃圾一起...

熱門新聞

中秋「炒飯」太猛！激情後腹痛就醫：女卵巢囊腫破裂

恐有颱風亂國慶連假？ 氣象局曝3種路徑

雙十連假恐有颱風？民眾憂國慶焰火會不會泡湯

明最後好天氣！周一變天北東整周濕涼 氣象局：很有感

影／中市連假第3日返鄉車潮大 警疏導交通均順暢

登玉山！不可不知的潛規則 單攻限時還會「關門」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。