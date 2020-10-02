日本國王企鵝抵台北 30天檢疫期後見客

台北市立動物園透過「日本動物園暨水族館協會（簡稱：JAZA）」及「歐洲動物園暨水族館協會（簡稱：EAZA）」跨區族群管理合作計畫，向日本天王寺動物園借殖1對國王企鵝，昨天凌晨順利抵達台北，檢疫期滿後就可和大家見面。

台北市立動物園於2000年開始引進國王企鵝，第一代個體分別從美國與日本來到台灣，以往均有發情期不一致的狀況，經保育員多年努力，調整光照、溫度及餵飼方法，終於讓國王企鵝的換羽及發情期漸趨一致。

不過，19年過去，第一代個體邁向老齡，保育員除更用心照顧這些資深動物，也將族群繁殖的重心，轉到在台北動物園內出生的新生代上。

台北市立動物園為「歐洲動物園暨水族館協會（簡稱：EAZA）」的會員，也是「歐洲國王企鵝瀕危物種保育計畫（King penguin EEP）」的一員，得知日本天王寺動物園昭告將釋出一對國王企鵝時，便積極徵詢EEP協調人Jo Elliot的意見，Jo Elliot表示這兩隻國王企鵝雖然年齡略大，但配對繁殖仍是有機會的，建議台北市立動物園可嘗試引進。

從去年9月起，動物園便積極與日本天王寺動物園聯繫，克服各項文件及程序的難題，這對國王企鵝終於在10月1日凌晨順利入園檢疫。待30天檢疫期滿，將搬到溫帶動物區的企鵝館新家和民眾見面。