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罕見新鳥種白喉林鶯 澎湖花嶼島過境現蹤

中央社 / 澎湖縣2日電
澎湖花嶼國小主任黃國揚長期觀察鳥類生態，近期發現罕見的「白喉林鶯」過境花嶼，成為澎湖第410筆鳥種紀錄。 黃國揚提供／中央社
澎湖花嶼國小主任黃國揚長期觀察鳥類生態，近期發現罕見的「白喉林鶯」過境花嶼，成為澎湖第410筆鳥種紀錄。 黃國揚提供／中央社

澎湖位於東亞候鳥遷移路線的中繼站，澎湖花嶼國小教導主任黃國揚最近發現有罕見的「白喉林鶯」過境棲息在樹梢上，成為澎湖的第410筆鳥種紀錄。

擔任教職30餘年的黃國揚最近在花嶼島上進行各種候鳥況調查時，意外發現這隻罕見的「白喉林鶯」過境棲息，是澎湖的新鳥種，令賞鳥人士格外高興，停留約2星期，中秋假期就不見蹤影，在台灣本島被發現有紀錄的，至今不到5筆。

根據鳥類圖鑑指出，「白喉林鶯」屬鶲科鶯屬鳥類，體型略小，約13公分左右，頭灰、上體褐色、喉白、下體近白、耳羽深黑灰、胸側及兩脅沾皮黃、外羽尾羽綠色白色等特徵，目前在台灣還算是迷鳥。

黃國揚表示，澎湖位於東亞候鳥遷移路線的中繼站，花嶼島上除了最近發現的「白喉林鶯」，先前在島嶼上也發現有「蒼眉蝗鶯」等候鳥，甚至澎湖本島如雁鴨、黑面琵鷺、寒林豆雁、歐洲椋鳥等各種候鳥，也都飛來澎湖各島嶼、叢林、濕地過冬。

澎湖 濕地 賞鳥

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