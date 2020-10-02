台灣黑熊悲吼 呂秋遠喊話：別再用陷阱

一隻台灣黑熊公熊昨天中了農民防治山豬套索陷阱，痛苦掙扎、為自救造成口腔受傷、滿嘴是血的畫面曝光，不少民眾看到新聞揪心掉眼淚。律師呂秋遠在臉書表示，不要再使用網具、陷阱、獸鋏了，牠們闖入民宅，只是混口飯吃而已，而且也會痛，手斷了，是沒辦法裝義肢在野外生存的。

昨天落入遭山豬吊陷阱的台灣黑熊，是2年前大雪山地區黑熊族群監測和保育宣導計畫中，曾捕捉再野放的成年公熊。牠的左前掌已經斷指，媒體報導，牠並非第一次落入陷阱。

呂秋遠表示，不要再說是野生動物入侵人類的生活範圍了，我們人類的所有權觀念，對牠們來說是不適用的，牠們原本就在那裡生活，是我們入侵牠們家的。不要再說，野生動物不懂珍惜食物，吃兩口就丟掉。牠們如果懂這些，就是牠們統治世界了。

呂秋遠說，不要再以為人類的生命比動物尊貴了，那只是因為我們比較聰明，在大自然面前，我們根本不堪一擊。中秋節，但願我們都可以理解共存，不論是與家人，或是與動物。

網友表示，因為人類，牠們生存空間壓縮，熊族逐漸銳減，僅存的卻大多是斷掌的殘障熊心很痛。也有網友表示「真的很不捨和心疼！牠們並沒有做錯什麼，為何要被這樣的對待」、「該廢除的東西別再出現傷害動物」、「看到這則新聞真的流淚了，覺得人類與萬物本來就共享這一切，應該和平相處」、「光看就覺得超痛」、「大概要等到有人類中了這些陷阱受傷，政府部門才會正視問題」。