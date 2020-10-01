又有台灣黑熊濺血 黑熊媽媽籲：一人一信助擁生存權

台中和平東卯山一處甜柿園放置鋼索抓山豬，但今早有黑熊誤觸陷阱，左前腳被套住無法走路，流血哀嚎無法脫困，林務局東勢林管處趕往救援。「黑熊媽媽」黃美秀呼籲，一人一信給農委會、行政院、總統府，訴求讓「台灣黑熊擁有生存和免於恐懼的自由」。

屏東科技大學野生動物保育研究所副教授、「黑熊媽媽」黃美秀表示，今天是中秋節，也是有「月熊」號稱的黑熊節日，但是一早卻被血淋淋、雙掌被套索套住的台灣黑熊畫面震住。今天團聚賞月，被國人捧在手心當代言動物的台灣黑熊，卻正在做困獸之鬥的生命之戰。

黃美秀指出，新竹山區前不久才發生山老鼠獵捕活吃黑熊，今年4月，台東錦屏林道母熊也是前掌雙雙中吊子，救傷收容二個月才野放回家。更之前，端午節花蓮卓溪公熊也是前掌雙雙中吊子。

黃美秀呼籲，所有關心台灣黑熊的民眾，在中秋節這天記得台灣還有台灣黑熊，並且一人一信給農委會主委陳吉仲、行政院長蘇貞昌、蔡英文總統，「中秋節，我們要台灣黑熊（月熊）擁有生存和免於恐懼的自由」，嚴格管理和禁止非選擇性陷阱的使用。