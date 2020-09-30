集郵迷看過來！ 新年「牛」郵票預定12月1日發行

中華郵政將於今年第四季發行6種新郵票品，分別是古典詩詞郵票(109年版)、懸日郵票、清徐揚日月合璧五星聯珠圖古畫郵票(上輯)、燈塔郵票(109年版)、新年郵票(109年版)及保育鳥類郵票(109年版)。

其中古典詩詞郵票(109年版)為特種郵票，預定10月14日發行，這也是繼107年發行「古典詩詞」系列郵票後，續以傳統文化中被稱為「四君子」的梅、蘭、竹、菊為題材，選取〈梅花〉王安石、〈蘭溪〉杜牧、〈新竹〉鄭板橋及〈菊花〉元稹4首五言及七言絕句詩，發行郵票1套4枚，郵票面值分別為8元2枚、12元及15元。

至於懸日郵票，也是特種郵票，預定10月28日發行，主要是介紹台灣懸日之美，特以台中市公益路及高雄市青年一、二路的懸日美景為題材，發行郵票1套2枚，郵票面值分別為8元及35元。

中華郵政表示，清徐揚日月合璧五星聯珠圖古畫郵票(上輯)，預定11月11日發行，主要是以國立故宮博物院典藏之清徐揚日月合璧五星聯珠圖為題材，規畫系列郵票12枚，以聯刷方式印製，面值均為8元，分上、下2輯依序發行。

此外，還有燈塔郵票(109年版)預定11月23日發行，這是繼108年版燈塔郵票發行後，續以球子山燈塔、國聖港燈塔、北椗島燈塔、花蓮港燈塔及太平島燈塔為題材，發行郵票1套5枚，郵票面值分別為8元3枚、12元及15元。