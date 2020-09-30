家有麝香豬！吃仙草冰、蓋被被、曬太陽 網友喊超療癒

很多人都有養「毛小孩」，養貓養狗不稀奇，桃園這家人養的是一隻體型不小的麝香豬。這隻豬叫做小P(跟亂馬1/2良牙變身後的小黑豬撞名)，因為路人無意間拍到小P的照片分享到網路上，引起關注。飼主很開心，也在Dcard寵物板回文，娓娓道來一家人與豬的溫馨日常，原PO也分享小P從小到大的照片，笑稱「真的是沒有對比沒有傷害」。

「小P在我家四年了」，原PO說是鄰居送養「麝香豬」，以為牠不會長多大，然後就長成這樣了。小P很有小孩緣，每天都有家長載著幼稚園小朋友專程來看豬，「小朋友們每天都熱情呼喊小P」。「小P除了睡就是吃，天氣好的時候會出來曬太陽」。原PO說，奶奶超疼小P，夏天做仙草冰甚至會先裝給小P吃。聰明的小P還能自理生活，自己過馬路到樹叢尿尿、泥坑打滾，小日子過的挺愜意。冬天冷時，家人會拿枕頭棉被給牠蓋，而聰明的小P甚至學會自己鋪棉被。

PO文一出，網友熱情回應，「希望多些日常 很少看到有人分享豬豬還是大豬豬」、「真的好可愛，感覺很憨厚老實的小P」、「天啊好可愛，狗狗吃豬腳那段影片重看了大概10遍」、「洗澡感覺很享受」、「連白色的枕頭都那麼乾淨，看起來小P過得比我還好，嗚嗚」、「好療癒的文」。

麝香豬小P小時候在奶奶的菜園裡吃菜，模樣超可愛。 擷自 Dcard

很多網友提出疑問，「養小P後還吃豬肉嗎？」原PO說，自己有陣子完全不敢吃豬肉，後來因為認清小P不是食用豬品種，也就默默開吃。原PO補充豬很愛乾淨，跟貓狗比起來沒甚麼體味道，因為家裡有菜園，所以也沒精算小P伙食費。其他豬主人出面呼籲，「豬認定一個主人，就真的只認定他」，豬其實比小狗還聰明，不過很花錢花時間，建議養豬前三思，不要看到可愛就想養。