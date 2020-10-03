世界最長壽！這隻魚超過500歲 從16世紀活到現在

說起長壽的動物，一般人可能想到的都是烏龜、鯉魚之類的。不過這幾年，卻發現了遠比烏龜還要長壽的魚類，壽命甚至超過五百年。

根據日本媒體「DIAMOND ONLINE」報導，一般鯉魚的壽命為50~80歲左右，而有些鯊魚的壽命則來到接近人類的70年，在魚類中都算是長壽的。然而有一種「格陵蘭鯊」，壽命卻和其他魚類完全不同層次，來到200歲以上。

而在格陵蘭鯊之中，又有一隻格陵蘭鯊壽命超過500年，出生時甚至還是16世紀。這條格陵蘭鯊在幾年前被丹麥科學家發現，隨即成為目前已知最長壽的有脊髓動物。

格陵蘭鯊分布於格陵蘭和冰島周圍，之所以能活得那麼久的秘訣，在於其特別緩慢的生長與行動力。根據研究，格陵蘭鯊一年只會成長一厘米，要長到一百五十多歲才算發育完成。

格陵蘭鯊每三秒才能游一公尺，是目前發現游速最慢的鯊魚。雖說如此，格陵蘭鯊卻相當兇猛，體內曾被發現有著馴鹿、馬及北極熊的殘骸。

由於格陵蘭鯊的特殊構造，使得年齡測定也變得較其他鯊魚困難。因此也有科學家認為，該格陵蘭鯊是否真活過500歲不好說，不過格陵蘭鯊的長壽倒是千真萬確的。