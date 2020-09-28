開車驚見蛇跳舞！網狂猜「馬路太燙？」目擊者曝真正原因

蛇會跳舞？有民眾近日開車在屏東的馬路上時，驚見馬路中央有一條扭動的蛇，看起來就像是在跳舞，蛇一路從馬路中間邊扭動邊移動，路邊2名機車騎士急忙閃避，牠才慢慢扭進路邊草叢。有網友猜測，可能是被路邊車輛輾過，也可能是因柏油路太燙了，最後有目擊者出面留言，該條蛇真的被車壓過。

有網友在臉書專頁「吃喝玩樂」發佈一則影片，只見一名汽車駕駛行經屏東市機場北路時，發現馬路中間竟有一條蛇，且蛇還不斷扭動身體，讓他傻眼表示「第一次看到蛇跳舞」。

從影片中可看到，蛇在路中央看似有點痛苦，不斷大幅扭動身體，並且一邊扭動，一邊移動腳步，路邊2名機車騎士見狀立刻閃避，蛇也慢慢地扭動進路邊草叢。

其他網友則認為，可能是因為蛇被車輛輾過，導致牠非常痛苦，或也可能是因柏油路太燙，讓牠難以順利爬行，有人留言「那不是跳舞，是太燙了，希望能獲救」、「應該是馬路太燙」、「應該是有被碾到吧」、「感覺有受傷，應該有車不小心碾到了，牠不像貓狗會叫，應該劇痛無比吧」，有網友留言說明「沒錯，我剛好親眼看到牠被車壓過」。