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暌違7年 短尾賊鷗再現四川德陽

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／台北－德陽報導
德陽廣漢市鴨子河邊，短尾賊鷗貼著河面飛行。圖／本報四川德陽傳真
德陽廣漢市鴨子河邊，短尾賊鷗貼著河面飛行。圖／本報四川德陽傳真

「短尾賊鷗振翅，驚飛灰頭麥雞。」近日，在四川德陽廣漢市鴨子河邊，攝影愛好者意外拍攝到一隻極為罕見的短尾賊鷗，正貼著河面飛行，其他水鳥紛紛「讓路」。距離上一次在大陸內陸地區發現它的身影，已經有7年之久。

短尾賊鷗屬於賊鷗科，有一屬五種，其中四種棲息於北半球，兩種棲息於南半球。此次發現的短尾賊鷗，繁殖於北極地區，冬季橫穿赤道遷至南方海域。觀察發現，該鳥具有搶奪白鷺等鳥類食物的行為習性。短尾賊鷗極為罕見，根據相關資料，它在大陸有記載的觀察紀錄僅有幾次，而且幾乎都在沿海地區。

不過，短尾賊鷗似乎與德陽格外有緣。2013年9月，同樣是在鴨子河，首次觀察到了短尾賊鷗的身影，「四川省鳥類名錄的修訂與更新」一文的第一作者、成都大熊貓繁育研究基地動物學博士闕品甲，還曾聯合多名專家在大陸自然科學核心期刊「動物學雜誌」上發表過學術文章。

據了解，此次發現的短尾賊鷗是一隻成鳥，資深鳥友判斷，它很可能是在遷徙途中掉隊或迷失了方向。鳥友說：「現在生態好了很多，旌湖、鴨子河都是德陽境內的觀鳥好去處。雖然不是它（短尾賊鷗）的棲息地，但短暫停留、休養還是挺好的。」

攝影 北極

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