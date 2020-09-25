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慎入！水面漂浮「致命紅色物體」 密集程度看了頭皮發麻
美國德州受到熱帶風暴Beta影響，許多地區傳出淹水災情，而利格市（League City）官方推特日前貼出一段影片，只見水面上漂浮著一團紅色物體，靠近看其真面目竟是「紅火蟻」，密集程度讓人看了頭皮發麻。
影片中可見，郊野公園（Countryside Park）因龐大雨量導致淹水，而水面上出現一團紅色物體，仔細看能發現有東西在蠕動著，而這些移動的不明物其實是紅火蟻，當地居民除了要面對積水問題，還要小心不被紅火蟻叮咬，簡直是雪上加霜。
根據專家指出，紅火蟻為了生存不被淹死，牠們會聚集在一起，形成一個球體，以便可漂浮在水面，而且也會不停變換位置，避免某些紅火蟻長期泡在水底而淹死。據了解，若不慎被紅火蟻叮咬，傷口附近會有極強烈的灼熱和痛癢的感覺，少部分體質過敏者會產生過敏性休克，有死亡的風險，必須立刻送醫治療。
FLOATING ANT PILES— LeagueCityTX (@LeagueCityTX) September 22, 2020
This is one of the reasons why you should avoid walking through flood water. Floating ant piles-like this one found at Countryside Park-can form and be very dangerous. pic.twitter.com/NhqTLRwFs8
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