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「我是誰？我在哪？」飼主讓貓頭鷹自由飛 她卻特愛待在這
許多人家中飼養鳥兒時，都會使用籠子，以免鳥在室內飛行時不慎破壞器物。不過最近有位日本網友分享，他讓家裡的貓頭鷹可以自由地飛，但貓頭鷹卻老愛躲在「水管下」。
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本一位twitter網友「ch1ya」最近上傳一部影片。只見片中的貓頭鷹躲在水管下，起先一動也不動，過幾秒後東張西望，最後放鬆似的整隻趴在地上，似乎很滿意週邊環境。
またそんなところで！— 𓆉ch1ya 𓅓 (@ch1ya3) September 5, 2020
さっきまで日向ぼっこしてたから、床が冷たくて気持ち良いのかな？
⊂⌒っ⊙ө⊙)っ pic.twitter.com/6u268YD8bD
飼主表示，這隻貓頭鷹今年三歲，擁有女王般的氣質。他家的貓頭鷹採開放式飼養，因此都讓她能在房間中自由飛行。但是她偏偏都喜歡躲在狹小隱密的地方，還會偷看慌忙找尋她的飼主。
除此之外，她還特別喜歡娃娃。飼主家中為了她，特別準備了很多娃娃。她平時會踢娃娃、把娃娃抓起來帶著飛、或者和娃娃一同入眠。其中她還特別喜歡一個刺蝟娃娃。
貓頭鷹躲在水管下的影片也煞到許多網友，紛紛表示「剛剛好的感覺太可愛了」、「一瞬間還以為是照片」、「超喜歡她最後那種『喂，你在看什麼』的眼神」。而除了貓頭鷹之外，熱愛動物的飼主還養了倉鼠、烏龜等寵物，家中有如小動物園一般熱鬧。
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