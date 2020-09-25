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大貓熊「圓寶」勤奮練爬偷划出門 媽媽趕緊「撈」回家

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
「圓寶」看我使出「瓊瑤式跌倒」。圖／台北市立動物園提供
「圓寶」看我使出「瓊瑤式跌倒」。圖／台北市立動物園提供

台北市立動物園貓熊寶寶「圓寶」最近勤奮練爬，今天已經是89日齡，體重也破5公斤，上回媽媽「圓圓」才在晚上帶著「圓寶」宿營，最近這幾天，保育員還觀察到「圓寶」竟然趁媽媽在吃東西的時候，偷偷「划」出產房。

「圓寶」最近每天都在努力學爬，前肢已經可以勉強撐起頭部的重量，但後肢還停留在「蛙式游泳」的階段，沒辦法撐起整個身體，偶爾後肢會用力撐起來一下，但沒幾秒鐘就會來個「瓊瑤式跌倒」，一屁股往旁邊撲倒，只能努力揮動著後肢，划啊划啊地向前進。

園方說，平常「圓寶」都是待在產房裡面，媽媽「圓圓」則會在產房和緊臨產房的房間中穿梭，到隔壁房間主要是去享用竹葉及上廁所。最近保育員發現，「圓圓」在隔壁房間大口享用竹葉時，「圓寶」努力地揮動著四肢，划出產房外，還會探頭看「圓圓」在幹嘛，「圓圓」發現「圓寶」偷跑出門後，趕緊一把撈起「圓寶」，把她拎回產房。

最近這幾天，保育員還觀察到「圓寶」竟然趁媽媽在吃東西的時候，自己偷偷划啊划啊、划出產房。圖／台北市立動物園提供
最近這幾天，保育員還觀察到「圓寶」竟然趁媽媽在吃東西的時候，自己偷偷划啊划啊、划出產房。圖／台北市立動物園提供
「圓寶」偷跑被發現。圖／台北市立動物園提供
「圓寶」偷跑被發現。圖／台北市立動物園提供

圓寶 貓熊 動物園

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