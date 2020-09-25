大貓熊「圓寶」勤奮練爬偷划出門 媽媽趕緊「撈」回家

台北市立動物園大貓熊寶寶「圓寶」最近勤奮練爬，今天已經是89日齡，體重也破5公斤，上回媽媽「圓圓」才在晚上帶著「圓寶」宿營，最近這幾天，保育員還觀察到「圓寶」竟然趁媽媽在吃東西的時候，偷偷「划」出產房。

「圓寶」最近每天都在努力學爬，前肢已經可以勉強撐起頭部的重量，但後肢還停留在「蛙式游泳」的階段，沒辦法撐起整個身體，偶爾後肢會用力撐起來一下，但沒幾秒鐘就會來個「瓊瑤式跌倒」，一屁股往旁邊撲倒，只能努力揮動著後肢，划啊划啊地向前進。