還我白毛！日本北極熊變得「綠油油」 民眾憂：生病了？

說到北極熊，不難聯想到牠一身雪白的身姿。不過在炎炎夏日下，竟然有不少北極熊居然發生「綠化」現象，令網友們相當好奇。

根據日本媒體「まいどなニュース」的報導，日本愛知縣內的豐橋綜合動植物公園，最近在twitter分享一張北極熊照。並說明照片中北極熊側躺著的地方，上頭正好是冷氣出風口，因此是北極熊喜愛的去處。

不過照片一貼出，網友們在意的，卻是照片中的兩隻北極熊，皮膚有大片面積變成深綠色，和平時見到的雪白樣貌大不相同。網友們紛紛好奇是什麼原因造成熊變成綠色，並擔心這樣會不會影響到熊的健康。

對此，在該公園擔任獸醫師的古川出面解釋，其實北極熊的毛本來就不是白色，而是無色透明的，而且中間有像是吸管的空洞，光在之中反射後，才看起來像是白色。

古川進一步說明，園方有提供水池給北極熊使用。到了夏天，水池的溫度上升，更加促進水中藻類的繁殖，因此就有藻類長進了北極熊的毛中，讓北極熊的顏色逐漸轉綠。但這並不會影響北極熊的健康，請大家不必擔心。

像這樣「綠化」的北極熊，在日本其他動物園也紛紛出現。天王寺動物園的獸醫西岡認為，面對日本炎熱的天氣，綠藻搞不好還能隔絕一點陽光，讓北極熊在可以涼快一些。或許這正是北極熊適應夏季氣候，生存本能下產生的對策。