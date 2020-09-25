快訊

疫苗有譜了！陳時中：9/18已經跟COVAX簽約 10月付訂金

中科院飛彈射擊 解放軍情報船滯留花東外海一週

聽新聞
test
0:00 / 0:00

還我白毛！日本北極熊變得「綠油油」 民眾憂：生病了？

聯合新聞網 / 綜合報導
日本最近北極熊紛紛「綠化」，圖為豐橋綜合動植物公園內的北極熊。圖擷取自twitter
日本最近北極熊紛紛「綠化」，圖為豐橋綜合動植物公園內的北極熊。圖擷取自twitter

說到北極熊，不難聯想到牠一身雪白的身姿。不過在炎炎夏日下，竟然有不少北極熊居然發生「綠化」現象，令網友們相當好奇。

根據日本媒體「まいどなニュース」的報導，日本愛知縣內的豐橋綜合動植物公園，最近在twitter分享一張北極熊照。並說明照片中北極熊側躺著的地方，上頭正好是冷氣出風口，因此是北極熊喜愛的去處。

不過照片一貼出，網友們在意的，卻是照片中的兩隻北極熊，皮膚有大片面積變成深綠色，和平時見到的雪白樣貌大不相同。網友們紛紛好奇是什麼原因造成熊變成綠色，並擔心這樣會不會影響到熊的健康。

對此，在該公園擔任獸醫師的古川出面解釋，其實北極熊的毛本來就不是白色，而是無色透明的，而且中間有像是吸管的空洞，光在之中反射後，才看起來像是白色。

古川進一步說明，園方有提供水池給北極熊使用。到了夏天，水池的溫度上升，更加促進水中藻類的繁殖，因此就有藻類長進了北極熊的毛中，讓北極熊的顏色逐漸轉綠。但這並不會影響北極熊的健康，請大家不必擔心。

像這樣「綠化」的北極熊，在日本其他動物園也紛紛出現。天王寺動物園的獸醫西岡認為，面對日本炎熱的天氣，綠藻搞不好還能隔絕一點陽光，讓北極熊在可以涼快一些。或許這正是北極熊適應夏季氣候，生存本能下產生的對策。

專家解釋綠化不影響北極熊的健康。圖為大阪天王寺動物園內的北極熊。圖擷取自まいどなニュース
專家解釋綠化不影響北極熊的健康。圖為大阪天王寺動物園內的北極熊。圖擷取自まいどなニュース

北極熊 日本 動物園

延伸閱讀

等不到觀光客餵食…奈良鹿「仙貝依存症」瘦成皮包骨

八爪巨怪入侵！一家烤肉萬家香 逾50隻椰子蟹湧進BBQ趴

變種怪物？墨西哥下水道清出「巨型老鼠」 路過民眾全嚇傻

萌翻！巨鼠探測地雷和未爆彈獲頒動物勇氣獎

相關新聞

還我白毛！日本北極熊變得「綠油油」 民眾憂：生病了？

說到北極熊，不難聯想到牠一身雪白的身姿。不過在炎炎夏日下，竟然有不少北極熊居然發生「綠化」現象，令網友們相當好奇。

【動物送行者／上】斜槓標本師 家有「停屍間」 圈粉收藏家

28歲陳韋廷是台灣大學森林系研究助理，5年前拜師學藝製作動物標本，斜槓出一身本事，不僅賺進業外收入，也有收藏家慕名而來，委託製作標本。他下班後在自己的房間處理動物屍體，冰箱有如小型停屍間，他說自己像動物送行者，為動物整理最後遺容，保留最有生命力的一刻。

等不到觀光客餵食…奈良鹿「仙貝依存症」瘦成皮包骨

說起日本奈良，公園內有數不清的鹿爭食仙貝的畫面，令許多觀光客印象深刻。但受到疫情打擊，不再有觀光客餵食仙貝，也改變了週邊的鹿隻生態。

若是人已80多歲！貓熊「永明」創長命紀錄 時隔2年確認交配

位在日本和歌山縣白濱町的「Adventure World」，已於14日迎來園內雄性大貓熊「永明」的28歲生日...

屏東海生館後場導覽 直擊幕後小魚兒保母飼育員

屏東海洋生物博物館的海洋生物種類超過550種，3個展示館各有繁衍、照護海洋新生命的飼育後場，因復育工作細膩，包含溫度、周...

【動物冷知識】躲樹上也能揪下來！椰子蟹不只吃椰子 鳥類也在食譜中

哈囉大家好，我是帽帽！ 今天我們來看動物吃飯的冷知識。

被遺棄無人領養逾20隻寵物狗排隊安樂死 網民震撼：領養不購買

養寵物與婚姻一樣，是一輩子的承諾，但無論如何宣傳及教育，棄養問題仍未能解決。外國動物組織「Animal Reality Exposed」近日分享轉載震撼圖片，可見至少20多隻被遺棄後無人領養的寵物犬，排在地上接受安樂死。組識希望藉相片呼籲「領養不購買」的訊息，心碎畫面引來大批網民留言討論。

石門有野生梅花鹿群？誤闖海邊獲救疑有族群來自陽明山

新北市石門區濱海公路一處排水箱涵，日前一隻梅花鹿摔落受困獲救，動保處獸醫檢視，認為並非人為飼養，也沒有耳標，確為是野生的...

八爪巨怪入侵！一家烤肉萬家香 逾50隻椰子蟹湧進BBQ趴

烤肉香味無法擋，連稀有蟹類都忍不住群聚聞香！澳洲有一家人上周末在聖誕島（Christmas Island）舉辦露天BBQ派對，不知是否燒烤食材飄香誘人，他們居然被大批椰子蟹團團包圍，罕見場景令觀者吃驚。

「圓寶」長牙了！ 想吃全竹大餐還得再等等

台北市立動物園大貓熊寶寶「圓寶」一眠大一吋，今天87日齡， 體重已達5064公克，保育員昨天發現「圓寶」已經冒出2顆牙齒...

台灣史上最大瀕危動物輸出！六福「艾瑪小姐」要出嫁

922是世界犀牛日，繼2017年六福旅遊集團舉辦3千人排出犀牛圖陣、邀請大家學著犀牛滾泥巴、邀請體育名人發起動物運動會之...

影／小熊頻現蹤利稻山區 村民：同隻南橫公路小熊？

9月20日傍晚一隻小台灣黑熊出現在台東縣海端鄉碧山溫泉至利稻村間的南橫公路旁，據利稻村長古金福表示，21日下午村民又在利...

熱門新聞

員工中秋請4爽放11天！ 他怨「年輕人沒企圖心」 網批：慣老闆

一天一酪梨身體產生驚人變化 他大推：神等級的水果

今晚到明天北北基防大雨！氣象局：東北風挾雨到下周一

從臉書留言嗅出拒深交訊息 一名上市公司老總的識人法

懶人包／4大超商「補班日、中秋連假優惠」一次看

還好被甩了！男友嫌她太胖提分手 女大生五個月後辣出新高度

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。